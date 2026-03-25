Di Marzio sul futuro di Kean: "Non credo sia al primo posto della lista del Milan per diverse motivazioni"
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Ospite dai colleghi di Radio Firenze Viola, il collega di Sky Sport, nonché esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha fatto un po' il punto sul futuro di Moise Kean, il cui nome è già da diverse settimane in orbita Milan in vista della prossima estate:
"Ci aspettiamo intanto che Kean ci porti al Mondiale e poi sicuramente avrà mercato, io in tutte queste voci sul Milan non ho trovato riscontro, quindi non credo che sia al primo posto della lista del Milan per diverse motivazioni. Poi vedremo se ci saranno altre squadre interessate perché è un giocatore con un valore alto. Credo che la Fiorentina del futuro debba ripartire da certezze e Kean potrebbe essere una di quelle".
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