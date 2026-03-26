Bianchin: "Gimenez in estate rischia di doversi esprimere di nuovo su una cessione. Se restasse, partirebbe da alternativa, non più da titolare"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Santiago Gimenez: "Santiago Gimenez è uno dei due calciatori acquistati dal Milan negli ultimi 14 mesi per fare il centravanti. Come sia andata, sapete: tanto lavoro per la squadra, 6 gol nei primi cinque mesi, uno solo in questa stagione, tanti dubbi nella testa, un’operazione alla caviglia destra. Gimenez è tornato nello scorso weekend ed è tenuto in considerazione da Allegri: avrà spazio, sicuramente a partita in corso, presto o tardi anche da titolare. Con il tridente che si annuncia sempre più di moda, potrebbe avere ancora più chance. Potrebbe fargli bene anche per il mercato. Santi in estate ha detto "no, grazie" alle ipotesi di cessione e in estate rischia di doversi esprimere di nuovo. Se restasse, partirebbe da alternativa, non più da titolare".

CAMBIO MODULO?

È un Milan in continua evoluzione, da un punto di vista fisico ma anche tattico. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la dolorosa caduta di Roma sembrerebbe aver ritrovato ritmo e serenità. Sì, perché la vittoria contro il Torino ha espresso più di un segnale incoraggiante. Il più importante di tutti? Il 4-3-3 con il quale i rossoneri hanno chiuso la partita nei primi minuti del secondo tempo. Sono ormai diversi mesi che l’opinione pubblica tra i tifosi milanisti e gli addetti ai lavori si spreca sul cambio modulo. Basta difesa a tre, basta 3-5-2. Questa squadra è nata per giocare offensivo, e farlo con tre giocatori di qualità lì davanti. Non è un caso che il Milan produca più gol (e gioco) quando l’assetto tattico diventa un 4-3-3, rispetto che a quando la squadra si posiziona con il 3-5-2 che tanto bene aveva fatto a inizio anno. La stagione del Milan però è cambiata, così come il rendimento dei suoi giocatori. Tante le possibili scelte per partire con il 4-3-3 dall’inizio. Lì davanti le opzioni si sprecano. Saelemaekers potrebbe agire da esterno destro, portando anche maggiore sicurezza difensiva in diversi momenti della gara. Come numero nove, un vero centravanti come Gimenez o Fullkrug avrebbe più possibilità di manovra e protezione spalle alla porta, mentre a sinistra sarebbe interessante la staffetta Pulisic-Leao, con il portoghese ad oggi out per l’ultimo fastidio muscolare. Ipotesi quindi, ma una soluzione che potrebbe davvero svoltare la stagione (e soprattutto l’attacco) del Milan, desideroso di spazi, qualità e gol decisivi.