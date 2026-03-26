Leao e il "giallo" della foto in areo: niente vacanza, Rafa è stato all'estero per curare l’infiammazione al pube

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Ieri sera Rafael Leao, intorno alle 21, ha pubblicato una foto sui social mentre si trovava in aereo. Che viaggio ha fatto il portoghese? La ricostruzione di questo "giallo" l'ha fatta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: il numero 10 milanista non è stato in vacanza in quanto non ha avuto giorni liberi dal Diavolo, ma è volato all'estero per curare l’infiammazione al pube che lo perseguita da dicembre e che lo ha costretto in tribuna nell'ultima partita giocata dal Milan contro il Torino.

NESSUNA CERTEZZA - Leao è stato da uno specalista per farsi visitare in quanto il suo obiettivo è tornare a disposizione di Max Allegri per la gara contro il Napoli in programma dopo la sosta (6 aprile). Al momento non ci sono certezze sul suo recupero, ora è troppo presto per dire se ci sarà o meno, si saprà qualcosa in più solo la prossima settimana. Saranno dunque giorni di duro lavoro per l'attaccante portoghese che vuole esserci a tutti i costi e farà il possible per tornare tra i disponibili del tecnico livornese per la trasferta del Maradona.

LEAO E IL MARADONA - Quello di Napoli è uno stadio che porta bene a Leao che in passato è stato spesso decisivo contro gli azzurri: indimenticabile è stata per esempio la doppietta del 2 aprile 2023 nello 0-4 del Milan in campionato, ma forse il momento più importante è arrivato un paio di settimane dopo nei quarti di ritorno di Champions League (18 aprile 2023), quando fece praticamente tutto il campo da solo palla al piede e regalò un assist al bacio per Giroud che dovette solo spingere la palla in rete (1-1 il risultato finale e rossoneri qualificati alla semifinale). Rafa spera di potersi ripetere anche il prossimo 6 aprile, ma prima bisognerà vedere se avrà recuperato dal problema al pube.