Cruciani all’attacco: “Chi ha portato Rabiot al Milan? Fatevene una ragione…”

Cruciani all’attacco: “Chi ha portato Rabiot al Milan? Fatevene una ragione…”MilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Andrea La Manna

Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha lanciato un messaggio diretto ai detrattori di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

"Agli anti allegriani di professione, spesso per interesse, vorrei fare solo un nome, Adrien Rabiot. Siete tutti d'accordo nel dire che è un giocatore formidabile che praticamente alla fine dell'anno scorso poteva giocare in qualsiasi top club europeo. Ora una domanda semplice semplice ai testoni, agli anti allegriani, chi ha convinto Rabiot a venire a Milano senza Champions, senza Coppe, nell'anno del Mondiale? Lo ha convinto un signore che fa Max di nome e Allegri di cognome, il tanto vituperato Max. Fatevene una ragione come dovete farvene una ragione dei 63 punti fatti che sono il totale di quelli dell'anno scorso"