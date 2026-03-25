Lotta scudetto, Amoruso: "Ora conta l'esperienza. Conte e Allegri hanno qualcosa in più"

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Rush finale di campionato molto interessante, con l'Inter apparentemente in crisi e Milan e Napoli a 6 e 7 punti. In più, di rientro dalla sosta, si scontreranno proprio seconda e terza in classifica. Cosa può fare la differenza in queste situazioni? Nicola Amoruso, in diretta su Radio TV Serie A, dice la sua:

“Dietro ci sono due allenatori che hanno esperienza in questo. Conte appena ha vinto la partita col Cagliari la prima dichiarazione che ha fatto è stata: “Noi ci siamo, siamo lì dietro per mettere pressione”. Allenatori che si nutrono di queste situazioni, le sanno vivere, le sanno trasmettere ai giocatori, sanno quando devono mettere un po’ più di intensità. Quindi l’arma in più può essere l’esperienza e la capacità di gestire la squadra in questo fine di campionato. Conte e Allegri hanno qualcosa in più”.