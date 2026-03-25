Abodi suona la carica: “Destino nelle nostre mani, Gattuso la persona giusta”

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Come riporta Sportmediaset, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di B4People', piattaforma di sostenibilità della Lega Serie B, a Palazzo Brasini a Roma, in vista della semifinale playoff di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Queste le sue parole:

"È giusto essere esclusivamente concentrati sull'obiettivo che è nelle nostre disponibilità, siamo artefici del nostro destino, se riusciamo a esprimere il meglio di noi stessi, con grande rispetto per l'avversario, la strada è quella di ritrovarci al Mondiale. Ma il calcio ha delle regole. Gattuso è la persona migliore per poter dirigere questa orchestra e sono convinto che saprà tirare fuori anche quello che è nel profondo di ogni giocatore. C'è una compattezza ritrovata attorno alla maglia azzurra. Pensiamo positivo e non pensiamo ad altro".