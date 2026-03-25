Pellegatti sicuro: “Rivedremo Leao quando sarà in perfette condizioni. Quest’anno sofferente e mai indolente”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Rafa Leao, del suo problema all'adduttore che lo ha accompagnato per tutta la stagione fino ad oggi, e del fatto che potrebbe essere arrivato il momento che se non sarà al 100%, Allegri deciderà di farlo riposare. Ma vediamo le sue parole:

"La mia impressione è che vedremo Leao quando Allegri lo vedrà in perfette condizioni. Il fatto che lui giochi, ed è lodevole, con problemi e stringendo i denti, non è mai stato indolente ma sofferente che è diverso, può essere accettato come un bel gesto da parte del giocatore. Ma in queste ultime otto partite il Milan si gioca tutto per tentare di avvicinare l'Inter, tenere lontano il Napoli, la Juve e la Roma, quindi se non lo riterrà efficace e utile al 100% non lo metterà. Efficiente vuol dire avere la forza anche di aiutare la squadra, non lo vuole più vedere come nel derby ritornare lentamente per diversi motivi. Penso che Allegri finchè non lo vede al massimo non lo metterà dal primo minuto. Quindi sulla linea Leao-Pulisic a Napoli starei molto cauto"