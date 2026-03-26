Pronostico Colombia-Croazia: Modric vola in America e punta a ritrovare il gol in Nazionale

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Quella fra Colombia e Croazia sarà un interessante test a tre mesi dal Mondiale. Si gioca negli Stati Uniti, a Orlando, per entrare già nel clima. Un inedito a livello internazionale che somiglia all'anticipo di una potenziale sfida a eliminazione diretta in estate. Croazia che è una delle squadre più "italiane" in assoluto, trascinata dal milanista Luka Modric, che migliorerà ulteriormente il suo record di presenze.

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Modric marcatore in Colombia-Croazia, il capitano può entrare nella Top 5 dei goleador

Con 194 gettoni, Luka Modric è di gran lunga il giocatore con più presenze nella storia della nazionale croata. Per rendere l'idea, il suo più diretto inseguitore è Ivan Perisic a quota 150. Sono 28 i gol segnati, un buon bottino per il centrocampista che è a una sola marcatura da Eduardo da Silva, che occupa attualmente la quinta posizione. L'amichevole contro la Colombia potrebbe essere l'occasione per migliorare la statistica. L'ultimo centro con la nazionale è datato 9 giugno, partita contro la Repubblica Ceca vinta per 5-1.

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