Quote risultato esatto Genoa-Milan

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Il Milan con la sconfitta contro l'Atalanta ha perso gli ultimi punti residui di vantaggio sulla Roma. E ora trema. Discorso Champions più aperto che mai, urge tornare a vincere per raggiungere l'obiettivo dichiarato a inizio stagione e il Diavolo è ancora artefice del suo destino: se batte Genoa e Cagliari è dentro. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Genoa-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Genoa-Milan.

Pronostico risultato esatto Genoa Milan: 0-1 7.25 info 7.00 info 6.60 info 6.75 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Genoa Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Genoa Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito che tiene conto delle evidenti difficoltà del Milan dell'ultimo periodo e la frequenza con la quale le due squadre hanno ottenuto questo risultato in questo campionato: 5 volte il Milan, 3 il Como.

Pronostico risultato esatto Genoa-Milan: 1-1 7.10 info 7.00 info 7.00 info 7.13 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Genoa-Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Genoa-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando è molto giocata la combo che contempla più scenari, come: 0-0/0-1/1-0.

Genoa-Milan risultato esatto: 0-0/1-0/0-1 3.02 info 3.27 info 3.10 info 3.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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