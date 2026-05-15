Quote risultato esatto Genoa-Milan
Il Milan con la sconfitta contro l'Atalanta ha perso gli ultimi punti residui di vantaggio sulla Roma. E ora trema. Discorso Champions più aperto che mai, urge tornare a vincere per raggiungere l'obiettivo dichiarato a inizio stagione e il Diavolo è ancora artefice del suo destino: se batte Genoa e Cagliari è dentro. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Genoa-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Genoa-Milan.
|7.25
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|7.00
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|6.60
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|6.75
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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|fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito
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Quote risultato esatto Genoa Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Genoa Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito che tiene conto delle evidenti difficoltà del Milan dell'ultimo periodo e la frequenza con la quale le due squadre hanno ottenuto questo risultato in questo campionato: 5 volte il Milan, 3 il Como.
|7.10
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|7.13
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Quote risultato esatto Genoa-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Genoa-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando è molto giocata la combo che contempla più scenari, come: 0-0/0-1/1-0.
|3.02
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|3.27
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|3.10
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|3.40
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