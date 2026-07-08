Pronostico Francia-Marocco, Bleus con i rossoneri Maignan e Rabiot a caccia della semifinale

Pronostico Francia-Marocco, Bleus con i rossoneri Maignan e Rabiot a caccia della semifinaleMilanNews.it
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Oggi alle 22:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

I quarti di finale del Mondiale 2026 si aprono con una sfida che riporta alla mente la semifinale di Qatar 2022. La Francia affronta il Marocco a Foxborough, in Massachusetts. Per i tifosi del Milan gli occhi saranno puntati soprattutto su Mike Maignan e Adrien Rabiot, entrambi titolari nell'ultimo successo dei Bleus contro il Paraguay. Si gioca giovedì 9 luglio alle 22.00 ora italiana.

Pronostico Francia-Marocco

La Francia arriva al quarto di finale con cinque vittorie in cinque partite nel torneo. Dopo il girone chiuso a punteggio pieno, la squadra di Deschamps ha superato la Svezia nei sedicesimi e il Paraguay agli ottavi, anche se l'ultimo 1-0 ha mostrato una versione meno brillante ma comunque efficace dei Bleus. I numeri restano importanti: miglior attacco del Mondiale con 14 gol segnati e appena 2 subiti. Il Marocco, però, non è arrivato fin qui per caso. I Leoni dell'Atlante sono imbattuti, hanno eliminato il Canada con un netto 3-0 e hanno già dimostrato nel 2022 di saper reggere partite di questo livello. Il precedente più pesante resta proprio la semifinale di quattro anni fa, vinta 2-0 dalla Francia.

Maignan porta inviolata in Francia-Marocco

Grande attenzione su Mike Maignan, che contro il Paraguay ha chiuso da imbattuto per la seconda partita consecutiva e per la terza volta in cinque gare del Mondiale. Il portiere rossonero resta uno dei punti fermi della Francia di Deschamps e in una partita che potrebbe decidersi sui dettagli il suo peso può diventare decisivo. Il Marocco ha qualità in ripartenza, soprattutto con Hakimi e Brahim Diaz, ma i Bleus concedono poco e sanno abbassare il ritmo quando serve. Per questo può avere senso il No Goal, quotato intorno a 1.80: una scelta che si lega alla solidità francese, alla forma di Maignan e al peso di un quarto di finale che potrebbe essere più tattico che aperto.

NO GOAL
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