Pronostico Turchia-USA, Pulisic in dubbio e in cerca di un gol che lo sblocchi
Non poteva iniziare meglio il Mondiale per gli Stati Uniti. Due partite e due vittorie, non succedeva dall'edizione del 1930 dove gli states chiusero in terza posizione. Il sogno di emulare l'edizione di 96 anni fa è forte, il calcio in questi anni ha iniziato a prendere piede persino in una terra dove a farla da padrone sono baseball, basket, football americano e hockey. Il primo posto è già aritmetico e la sfida contro la Turchia già eliminata ha il sapore di amichevole, con in palio però tre punti. E il milanista Christian Pulisic potrebbe essere per questo motivo risparmiato, considerando anche i problemi fisici che gli hanno fatto saltare la sfida contro l'Australia. Appuntamento a venerdì 26 giugno alle ore 4 italiane per Turchia-USA, partita che si giocherà a Inglewood, California.
Pulisic assist in Turchia-USA
Mauricio Pochettino potrebbe decidere di affidarsi al suo capitano, leader tecnico e punto di riferimento della squadra per qualità ed esperienza internazionale. Con 87 presenze, Christian Pulisic è il giocatore più esperto tra quelli convocati dagli Stati Uniti e, con la maglia degli Stati Uniti, ha già messo a referto ben 23 assist. L'ultimo è arrivato proprio nella gara d'esordio contro il Paraguay. Riuscirà a ripetersi anche contro la Turchia servendo un altro passaggio vincente ai suoi compagni?
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Pulisic marcatore in Turchia-USA
Christian Pulisic è senza dubbio il giocatore più importante della selezione USA, oltre a essere uno dei migliori marcatori della storia della nazionale: attualmente occupa il quinto posto con 33 reti complessive, l'ultima delle quali segnata nell'amichevole dello scorso 31 maggio contro il Senegal. Per lui si tratta del secondo Mondiale, dopo un'edizione in cui aveva già lasciato il segno trascinando gli Stati Uniti fino agli ottavi di finale, con il gol decisivo contro l'Iran e due assist complessivi. Contro la Turchia punta a ritrovare la via della rete, una medicina fondamentale per il suo morale visto il fallimentare 2026 dal punto di vista realizzativo con la maglia del Milan.
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