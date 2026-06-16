Pronostico Portogallo-RD Congo, Leao cerca la svolta in nazionale

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Il Portogallo è pronto a fare il suo esordio al Mondiale. Domani sera, alle ore 19:00 italiane, la nazionale lusitana affronterà la Repubblica Democratica del Congo a Houston nella prima sfida del Gruppo K. Oltre all'intramontabile Cristiano Ronaldo, il CT Roberto Martinez punta molto su Rafael Leao. L'attaccante, dopo aver manifestato la volontà di lasciare il Milan, è chiamato a recitare un ruolo da protagonista e a dimostrare tutto il suo valore in una competizione che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro.

Pronostico Portogallo RD Congo, la sfida ai raggi X

Il Portogallo si presenta come una delle principali candidate alla vittoria finale del Mondiale. Dopo il trionfo all'Europeo del 2016, i lusitani sognano di aggiungere un altro prestigioso trofeo alla propria bacheca. L'obiettivo, però, non sarà semplice: la tradizione mondiale del Portogallo non è tra le più vincenti e il miglior risultato resta il terzo posto conquistato nell'edizione del 1966. La Repubblica Democratica del Congo, invece, torna a disputare un Mondiale per la prima volta dal 1974. In quella partecipazione, la selezione africana chiuse il torneo senza raccogliere punti e senza segnare alcuna rete.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" è quotata fino a un massimo di 2.25, decisamente più alto del "no goal" che si ferma a 1,60. Bookmakers che considerano più probabile l'Over 2.5 che arriva fino a 1.70 volte la posta, mentre l'Under 2.5 si spinge fino a 2,20.

Pronostico Portogallo-Congo: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.03 1.03 info 1.01 10.00 info 1.02 1.02 info 1.01 1.01 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 10.855 euro, con 10€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leao marcatore in Portogallo-Congo

I numeri di Rafael Leao con la nazionale portoghese non sono all'altezza del suo talento: appena 5 gol in 44 presenze e un digiuno che dura da quasi due anni. L'ultima rete risale alla Nations League, nella vittoria per 5-1 contro la Polonia. Da quel momento, l'attaccante ha collezionato altre otto apparizioni con il Portogallo senza riuscire a lasciare il segno. Per questo il Mondiale rappresenta un'occasione importante. Dopo una stagione complicata con il Milan e la chiara volontà di intraprendere una nuova avventura lontano da San Siro, Leao è chiamato a prendersi sulle spalle il peso delle aspettative e a spezzare finalmente un tabù che dura ormai da troppo tempo.

Scommesse marcatore Portogallo-Congo: LEAO SEGNA 2.55 info 2.70 info 2.49 info 2.70 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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