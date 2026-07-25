Quote risultato esatto Celtic-Milan
Il Milan di Ruben Amorim fa il suo esordio nella prima amichevole. Una partita dal sapore di coppa europea a Glasgow contro i campioni di Scozia del Celtic. Si gioca alle 16 nella splendida cornice di Celtic Park. Quali saranno le prime indicazioni che avremo?
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito
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Quote risultato esatto Celtic Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Celtic Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito che tiene conto della differenza di valori in favore del Milan da una parte e una preparazione a uno stato più avanzato da parte del Celtic, dall'altra. Gli scozzesi hanno tre partite amichevoli sulle gambe e inizieranno il campionato il 3 agosto.
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Quote risultato esatto Celtic-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Celtic-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è molto giocata la combo che contempla le due squadre in gol, con la doppia chance pareggio-vittoria Milan: 1-1/1-2.
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