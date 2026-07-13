Pronostico Francia-Spagna, Rabiot vuole portare i blues alla terza finale di fila

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Le semifinali del Mondiale 2026 si aprono con una sfida che sta diventando un classico dei grandi eventi. La Francia affronta la Spagna ad Arlington, in Texas. Per i tifosi del Milan gli occhi saranno puntati soprattutto su Mike Maignan e Adrien Rabiot, entrambi titolari nell'ultimo successo dei Bleus contro il Marocco. Si gioca martedì 14 luglio alle ore 21 italiane.

Pronostico Francia-Spagna

La Francia arriva al quarto di finale con sei vittorie in sei partite nel torneo. Dopo il girone chiuso a punteggio pieno, la squadra di Deschamps ha superato la Svezia nei sedicesimi, il Paraguay agli ottavi e i Marocco ai quarti di finale. Un percorso notevole, nel quale i bleus hanno dato l'impressione di essere i più forti di tutti. E i numeri lo dimostrano: miglior attacco del Mondiale con 16 gol segnati e appena 2 subiti. La Spagna, però, è una squadra all'altezza e basti pensare che Unai Simon è riuscito persino a battere il record d'imbattibilità di Walter Zenga, che durava da 36 anni. Un solo gol incassato dalla Roja in questo torneo, nell'ultima sfida contro il Belgio vinta per 2-1. In precedenza la squadra di Luis de la Fuente ha vinto il girone davanti a Capo Verde, Uruguay e Arabia Saudita e superato nella fase a eliminazione diretta Austria e Portogallo. Spagna che negli scontri diretti ha vinto le ultime due semifinali contro la Francia: in Nations League un anno fa (5-4) e agli Europei nel 2024 (2-1).

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Rabiot marcatore in Francia-Spagna

Grande attenzione su Adrien Rabiot, che per Didier Deschamps è un intoccabile. Sempre in campo, sempre per 90', ad eccezione della sfida contro la Norvegia dove ha osservato un turno di riposo, solo perché la Francia era già qualificata. Ha servito un assist all'esordio col Senegal ma gli manca ancora il gol. Nella sua storia con la nazionale ne ha realizzati 7. E la sua esperienza ai massimi livelli suggerisce che può recitare un ruolo da protagonista in una partita così importante.

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