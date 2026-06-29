Pronostico Francia-Svezia, Rabiot vuole mettere la firma nei sedicesimi di finale

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Archiviata la fase a gironi è tempo di eliminazione diretta. La Francia, tra le grandi favorite per la vittoria finale, è stata fin qui la squadra più convincente fra le 48 scese in campo. E sfiderà una Svezia che ha strappato il pass grazie al ripescaggio. Mike Maignan e Adrien Rabiot punti fermi dei bleus e motivo di attenzione per i tifosi milanisti. Si gioca a East Rutherford mercoledì 30 giugno alle 23 italiane.

Pronostico Francia-Svezia

La Francia ha chiuso il proprio girone a punteggio pieno, come Messico e Argentina. E ha il miglior attacco del torneo, 10 reti, come Germania, Paesi Bassi. Ha le più grandi stelle e tutte in uno stato di forma eccezionale. Svezia che ha incassato un pesante ko alla prima sfida di livello alto contro i Paesi Bassi, riuscendo tuttavia a strappare un pari contro un ottimo Giappone. Sette gol fatti e altrettanti subiti, oltre due marcature a partita sia segnati che incassati, segno che la partita promette tante reti.

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Rabiot marcatore in Francia-Svezia

Sette gol segnati con la maglia dei Bleus per Cavallo Pazzo, l'ultimo arrivato nella partita di qualificazione contro l'Azerbaigian dello scorso 10 ottobre. Tra i 26 convocati per il Mondiale, Adrien Rabiot è sorprendentemente il terzo miglior marcatore della Francia, dietro Dembélé (11) e alle spalle dell'irraggiungibile Mbappé (60). Con la maglia della nazionale, però, il suo rendimento realizzativo ai Mondiali è più contenuto: un solo gol in otto presenze. L'obiettivo è aumentare il suo contributo in zona offensiva.

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