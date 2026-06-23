Pronostico Portogallo-Uzbekistan, occhi su Leao: sarà lui il protagonista?

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Dopo il deludente pareggio all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, il Portogallo torna in campo all'NRG Stadium di Houston per affrontare l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Considerata da molti una delle principali candidate alla vittoria finale, la selezione lusitana è chiamata a dare risposte importanti, soprattutto da quei giocatori da cui ci si aspetta un salto di qualità. Tra questi c'è anche Rafael Leao che, entrato in campo a poco più di venti minuti dal termine nella sfida inaugurale, non è riuscito a lasciare il segno né a cambiare l'inerzia della partita.

Leao tiro in porta in Portogallo-Uzbekistan

I 9 gol segnati nell'ultima Serie A rappresentano un rendimento al di sotto delle aspettative per Rafael Leão, penalizzato anche da un impiego non sempre nel ruolo a lui più congeniale. Nonostante ciò, il portoghese ha continuato a cercare con frequenza la conclusione, mantenendo una media di circa due tiri a partita. Con la maglia del Portogallo, supportato da un reparto offensivo ricco di talento e in un sistema di gioco più votato all'attacco, le probabilità di vederlo calciare verso la porta e creare pericoli aumentano sensibilmente.

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Leao cartellino in Portogallo-Uzbekistan

L'espulsione nell'amichevole pre-Mondiale contro il Cile potrebbe essere il segnale di un periodo non serenissimo per Rafael Leao, reduce da mesi complicati al Milan e con un futuro ancora da definire. In campionato il portoghese ha raccolto 5 cartellini gialli, a conferma di una certa irrequietezza emersa nel corso della stagione. E anche nell'ultimo grande torneo disputato, l'Europeo del 2024, il trend si è confermato con 2 ammonizioni in 4 presenze. Un dato che, unito all'importanza della sfida contro l'Uzbekistan, mantiene alta l'attenzione sul possibile rischio disciplinare, come indicano anche le quote sui cartellini.

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