Pronostici Portogallo-Cile, Leao cerca il gol con la nazionale da quasi due anni

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Tutto è pronto per i Mondiali, le 48 qualificate alla fase finali giocano le ultime amichevoli prima di volare in Nord America. Fra le favorite di questa edizione c'è il Portogallo, trascinato dal 41enne Cristiano Ronaldo e con una generazione di grandi giocatori che fanno sognare. Fra quelli da cui ci si aspetta molto c'è anche Rafa Leao, reduce da una stagione negativa al Milan e con parole di addio ai rossoneri. La rassegna iridata sarà una vetrina importante per lui per potersi mettere in mostra e dimostrare di meritare una big europea. Intanto c'è il test contro il Cile. Si gioca a Oeiras, sabato 6 giugno alle ore 19.45 italiane.

Leao tiro in porta in Portogallo-Cile

Solo 9 reti nell'ultimo campionato col Milan per Rafa Leao, bottino decisamente al di sotto delle aspettative al netto di un impiego in un ruolo non suo. La statistica stagionale lo ha visto mediamente tirare in porta 2 volte a partita, nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo. Col Portogallo, assistito da grandi campioni e in una squadra votata maggiormente all'attacco, le possibilità che il giocatore impegni il portiere avversario crescono in modo importante.

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Leao marcatore in Portogallo-Cile

5 reti segnate in 43 partite con la Seleçao portoghese. Pochini e soprattutto si evidenzia un digiuno di quasi due anni. L'ultima gioia personale in Nations League, in una sfida contro la Polonia vinta per 5-1. Da allora Leao ha giocato altre 7 volte, saltando 5 partite per infortunio e una in cui è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro. È tempo di infrangere il tabù.

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