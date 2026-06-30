Pronostico Belgio-Senegal, Saelemaekers è il jolly che può sparigliare le carte
Belgio e Senegal hanno entrambe staccato il biglietto per i sedicesimi di finale stra-vincendo l'ultima decisiva partita dei gironi. 5 reti per entrambe, con i diables rouges che hanno inflitto la manita alla Nuova Zelanda e i Leoni della Teranga all'Iraq. Partita che si presenta estremamente equilibrata. Per i tifosi milanisti c'è anche un motivo in più per seguirla: la presenza di Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Si gioca a Seattle, giovedì 1° luglio alle 22 italiane.
Saelemaekers assist in Belgio-Senegal
Rudi Garcia l'ha schierato dal primo minuto solamente nel corso della partita contro l'Iran, terminata 0-0. Poi scampoli di partita contro la Nuova Zelanda, dove ha trovato la via del gol. Dall'arrivo dell'attuale commissario tecnico, Saelemaekers si è distinto nell'ultimo passaggio fornendone ben 5 da settembre 2025 a marzo 2026. In questa statistica è tra i giocatori da tenere maggiormente d'occhio.
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Saelemaekers marcatore in Belgio-Senegal
In 26 presenze con i diables rouges, Saelemaekers ha trovato la via del gol in tre occasioni, l'ultima delle quali in questo Mondiale contro la Nuova Zelanda. Nel 4-2-3-1 adottato da Garcia, il milanista ha la possibilità di giocare in una posizione più avanzata rispetto al rossonero. Ed è un'opzione da non sottovalutare.
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