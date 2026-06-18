Pronostico USA-Australia, Pulisic vuole ipotecare la qualificazione

vedi letture

Dopo aver entrambe vinto all'esordio, Stati Uniti e Australia si affrontano a Seattle nella seconda giornata del Gruppo D. In palio c'è il primo posto e una fetta importante della qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Le Stars and Stripes sperano di recuperare Christian Pulisic, il giocatore più talentuoso nonché uno dei migliori marcatori nella storia della nazionale americana. Uscito anzitempo nella sfida contro il Paraguay, si è allenato a parte negli ultimi giorni, ma le sensazioni in vista del match restano positive.

Pulisic assist in USA-Australia

Mauricio Pochettino si affida al suo capitano, leader tecnico e punto di riferimento della squadra per qualità ed esperienza internazionale. Con 84 presenze, Christian Pulisic è il giocatore più esperto tra quelli convocati dagli Stati Uniti e, con la maglia degli Stati Uniti, ha già messo a referto ben 23 assist. L'ultimo è arrivato proprio nella gara d'esordio contro il Paraguay. Riuscirà a ripetersi anche contro l'Australia servendo un altro passaggio vincente ai suoi compagni?

Pronostico USA-Australia: PULISIC ASSIST 4.28 info 4.75 info 4.00 info 4.33 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulisic marcatore in USA-Australia

Christian Pulisic è senza dubbio il giocatore più importante della selezione USA, oltre a essere uno dei migliori marcatori della storia della nazionale: attualmente occupa il quinto posto con 33 reti complessive, l'ultima delle quali segnata nell'amichevole dello scorso 31 maggio contro il Senegal. Per lui si tratta del secondo Mondiale, dopo un'edizione in cui aveva già lasciato il segno trascinando gli Stati Uniti fino agli ottavi di finale, con il gol decisivo contro l'Iran e due assist complessivi. Contro l'Australia punta a ritrovare la via della rete e a guidare ancora una volta i compagni verso una qualificazione che, in caso di vittoria, sarebbe sempre più vicina.

Scommesse marcatore USA-Australia: PULISIC SEGNA 2.70 info 2.73 info 2.75 info 2.70 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan