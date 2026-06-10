Pronostico Messico-Sudafrica, Gimenez per rilanciare le sue quotazioni mercato

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Allo Stadio Azteca calcio d'inizio della 23ª edizione dei Mondiali di calcio. Si torna in Messico, 40 anni dopo. Quasi 132 milioni di abitanti sono pronti a spingere il Tricolor verso il torneo iridato, con la selezione di Javier Aguirre pronta a ripetere l'exploit del 1986, quando raggiunse i quarti di finale, miglior risultato mai ottenuto (al pari dell'edizione del 1970, sempre in Messico). Occhi su Santiago Gimenez, punta che è reduce da una stagione disastrosa col Milan nella quale non ha segnato nemmeno un gol in Serie A. Il ct lo ha comunque convocato e spera che si sia tenuto i gol per la Coppa del Mondo. E anche i rossoneri, che non punteranno su di lui, si auspicano che possa valorizzarsi. Si gioca contro il Sudafrica, ironia del destino ancora una volta la sfida fra le due selezioni apre un Mondiale, il precedente è del 2010, terminato 1-1. Calcio d'inizio alle 21 italiane.

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Gimenez marcatore in Messico-Sudafrica

Solo 6 reti in 47 partite per il Bebote, l'ultimo dei quali un anno fa in amichevole contro la Svizzera. È stata una delle ultime partite da titolare, poi solo scampoli con il ct Aguirre che gli ha sempre preferito altri giocatori. Non è al top della forma ed è in dubbio per la sfida. Potrebbe essere però l'arma a sorpresa magari a gara in corso.

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Gimenez, tiri in porta in Messico-Sudafrica

Se immaginarlo marcatore, vista la stagione da zero gol in Serie A, può sembrare un azzardo, ecco allora l'alternativa che vede Gimenez tirare in porta. La statistica al Milan nel campionato 2025/26 lo ha visto copn una media di 0.6 conclusioni in porta a partita e un 1.7 di tiri totali, considerando anche i palloni finiti fuori dallo specchio. Chissà che l'aria di casa però non lo rigeneri. La possibilità che l'attaccante rossonero effettui almeno 2 tiri in porta è offerta a circa 2.50.

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