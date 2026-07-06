Pronostico USA-Belgio, Balogun rientra a sorpresa: Pochettino ritrova peso in attacco

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Balogun rientra a sorpresa e dà forza agli USA: il Belgio di De Bruyne punta sull’esperienza per volare ai quarti.

Gli Stati Uniti vogliono continuare a sognare nel Mondiale di casa. Dopo il primo posto nel Gruppo D e il successo per 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina, la squadra di Mauricio Pochettino affronta il Belgio negli ottavi di finale. Si gioca al Lumen Field di Seattle, nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, con calcio d’inizio alle ore 02:00 e diretta su DAZN.

Gli Stati Uniti arrivano alla partita con un fattore positivo inatteso: Folarin Balogun, espulso contro la Bosnia-Erzegovina e inizialmente atteso da una giornata di squalifica, è stato riammesso dopo la decisione della FIFA di sospendere il provvedimento. Una scelta destinata a far discutere, ma che permette a Pochettino di avere a disposizione uno dei riferimenti offensivi più importanti della sua squadra.

Dall’altra parte c’è il Belgio di Rudi Garcia, nazionale esperta e ricca di qualità, reduce dalla rimonta contro il Senegal. Possono contare sulla regia e sulla fantasia di Kevin De Bruyne, sulla velocità di Doku e Trossard e sull’esperienza di Lukaku, anche se il centravanti potrebbe essere gestito e partire dalla panchina. Occhio anche a Charles De Ketelaere, possibile riferimento offensivo dall’inizio.

Pulisic assist in Stati Uniti-Belgio

Christian Pulisic resta il giocatore simbolo della nazionale statunitense. Gli Stati Uniti dovranno cercare di colpire il Belgio soprattutto in transizione, sfruttando la velocità negli ultimi trenta metri e gli inserimenti dei centrocampisti. In questo scenario il capitano americano può diventare decisivo non solo come finalizzatore, ma anche come uomo dell’ultimo passaggio.

La presenza di Balogun cambia le prospettive offensive degli USA: con un attaccante capace di attaccare la profondità e di lavorare sul filo della linea difensiva, Pulisic può trovare più spazi tra esterno e mezzo spazio. Il Belgio, inoltre, potrebbe concedere qualcosa sulle corsie se Doku e Trossard dovessero restare alti in fase di non possesso. Per questo il mercato dell’assist del numero 10 statunitense è una soluzione interessante.

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De Ketelaere marcatore in Stati Uniti-Belgio

Il Belgio ha diverse soluzioni offensive e la gestione di Romelu Lukaku può aprire spazio Charles De Ketelaere dal primo minuto. L’ex rossonero può agire da riferimento centrale mobile, venendo incontro per legare il gioco e attaccando l’area sui cross provenienti dalle corsie. Con De Bruyne alle spalle, Doku e Trossard larghi e Tielemans pronto a inserirsi, le occasioni per il centravanti belga potrebbero non mancare.

Gli Stati Uniti dovranno difendere con grande attenzione dentro l’area, soprattutto perché la squadra di Garcia ha qualità per muovere rapidamente il pallone e creare superiorità sugli esterni. In una partita che può restare equilibrata a lungo, il Belgio potrebbe affidarsi proprio alla tecnica dei suoi uomini offensivi per sbloccare il risultato. De Ketelaere marcatore è quindi un’opzione da tenere in considerazione, soprattutto se confermato titolare al posto di Lukaku.

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