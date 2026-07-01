Pronostico USA-Bosnia, Pulisic alla ricerca del suo primo gol al Mondiale di casa

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Dopo aver vinto il proprio girone, gli Stati Uniti proseguono la loro avventura nel mondiale di casa e sfidano una Bosnia-Erzegovina che entra per la prima volta nella fase a eliminazione diretta. Dzeko e compagni hanno acciuffato la qualificazione da ripescata, mentre gli USA si sono potuti concedere un'ultima partita già certi del primo posto e con Mauricio Pochettino a far rifiatare i titolari. Grande curiosità per Christian Pulisic, condizionato fin qui da un problema fisico. Si gioca a Santa Clara, giovedì 2 luglio alle 2 italiane.

Pulisic assist in USA-Bosnia

Mauricio Pochettino si affida al suo capitano, leader tecnico e punto di riferimento della squadra per qualità ed esperienza internazionale. Con 88 presenze, Christian Pulisic è il giocatore più esperto tra quelli convocati dagli Stati Uniti e, con la maglia degli Stati Uniti, ha già messo a referto ben 23 assist. L'ultimo è arrivato proprio nella gara d'esordio contro il Paraguay. Riuscirà a ripetersi anche contro la Bosnia-Erzegovina servendo un altro passaggio vincente ai suoi compagni?

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Pulisic marcatore in USA-Bosnia

Christian Pulisic è senza dubbio il giocatore più importante della selezione USA, oltre a essere uno dei migliori marcatori della storia della nazionale: attualmente occupa il quinto posto con 33 reti complessive, l'ultima delle quali segnata nell'amichevole dello scorso 31 maggio contro il Senegal. Per lui si tratta del secondo Mondiale, dopo un'edizione in cui aveva già lasciato il segno trascinando gli Stati Uniti fino agli ottavi di finale, con il gol decisivo contro l'Iran e due assist complessivi. Contro la Bosnia-Erzegovina punta a ritrovare la via della rete e a guidare ancora una volta i compagni verso gli ottavi di finale.

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