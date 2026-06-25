Pronostico Norvegia-Francia, Rabiot alla ricerca del suo secondo gol mondiale
Si chiude la fase a gironi dei Mondiali e il Gruppo I ci regala una sfida di cartello: Norvegia-Francia vale il primo posto. Entrambe si presentano alla sfida avendo vinto le prime due partite e segnando raffiche di gol. I tifosi milanisti hanno due motivi in più per seguire la partita: Mike Maignan e Adrien Rabiot. Si gioca a Boston, venerdì 26 giugno, alle 21 italiane.
Pronostico Norvegia-Francia
Norvegia e Francia sono fra le due nazionali pià prtoilifiche di questo mondiale: 7 reti per gli scandinavi, che hanno calato il poker contro l'Iraq e segnato 3 reti al Senegal. Francia costante, con i bleus che hanno esordito con un 3-1 contro il Senegal e hanno proseguito con un 3-0 all'Iraq. Haaland e Mbappé sono già a 4 reti a testa e puntano anche a vincere la classifica marcatori, inevitabile pensare a una gara ricca di reti. Ma per l'esito Over 0,5 Starvegas offre un'interessante quota maggiorata a 8,00.
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Rabiot marcatore in Norvegia-Francia
Sette gol segnati con la maglia dei Bleus per Cavallo Pazzo, l'ultimo arrivato nella partita di qualificazione contro l'Azerbaigian dello scorso 10 ottobre. Tra i 26 convocati per il Mondiale, Adrien Rabiot è sorprendentemente il terzo miglior marcatore della Francia, dietro Dembélé (8) e alle spalle dell'irraggiungibile Mbappé (60). Con la maglia della nazionale, però, il suo rendimento realizzativo ai Mondiali è più contenuto: un solo gol in otto presenze. L'obiettivo è aumentare il suo contributo in zona offensiva.
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