Pronostico Norvegia-Francia, Rabiot alla ricerca del suo secondo gol mondiale

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Si chiude la fase a gironi dei Mondiali e il Gruppo I ci regala una sfida di cartello: Norvegia-Francia vale il primo posto. Entrambe si presentano alla sfida avendo vinto le prime due partite e segnando raffiche di gol. I tifosi milanisti hanno due motivi in più per seguire la partita: Mike Maignan e Adrien Rabiot. Si gioca a Boston, venerdì 26 giugno, alle 21 italiane.

Pronostico Norvegia-Francia

Norvegia e Francia sono fra le due nazionali pià prtoilifiche di questo mondiale: 7 reti per gli scandinavi, che hanno calato il poker contro l'Iraq e segnato 3 reti al Senegal. Francia costante, con i bleus che hanno esordito con un 3-1 contro il Senegal e hanno proseguito con un 3-0 all'Iraq. Haaland e Mbappé sono già a 4 reti a testa e puntano anche a vincere la classifica marcatori, inevitabile pensare a una gara ricca di reti. Ma per l'esito Over 0,5 Starvegas offre un'interessante quota maggiorata a 8,00.

Pronostico Norvegia-Svezia: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.02 1.02 info 1.02 8.00 info 1.04 1.04 info 1.02 1.02 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 2.000 euro, con 1.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Rabiot marcatore in Norvegia-Francia

Sette gol segnati con la maglia dei Bleus per Cavallo Pazzo, l'ultimo arrivato nella partita di qualificazione contro l'Azerbaigian dello scorso 10 ottobre. Tra i 26 convocati per il Mondiale, Adrien Rabiot è sorprendentemente il terzo miglior marcatore della Francia, dietro Dembélé (8) e alle spalle dell'irraggiungibile Mbappé (60). Con la maglia della nazionale, però, il suo rendimento realizzativo ai Mondiali è più contenuto: un solo gol in otto presenze. L'obiettivo è aumentare il suo contributo in zona offensiva.

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