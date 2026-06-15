Pronostico Francia-Senegal, Rabiot guida il centrocampo dei Bleus
Inizia il Mondiale 2026 della Francia, una delle grandi favorite alla vittoria finale. Didier Deschamps vuole salutare i Bleus da vincente dopo 14 anni da selezionatore e la squadra ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. L'esordio è fissato per domani sera contro il Senegal al MetLife Stadium, una sfida subito significativa per misurare ambizioni e condizione della nazionale francese. Salvo sorprese, dovrebbero partire dal primo minuto i rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot.
Rabiot marcatore in Francia-Senegal
Sette gol segnati con la maglia dei Bleus per Cavallo Pazzo, l'ultimo arrivato nella partita di qualificazione contro l'Azerbaigian dello scorso 10 ottobre. Tra i 26 convocati per il Mondiale, Adrien Rabiot è sorprendentemente il secondo miglior marcatore della Francia, al pari di Dembélé e alle spalle dell'irraggiungibile Mbappé (56). Con la maglia della nazionale, però, il suo rendimento realizzativo ai Mondiali è più contenuto: un solo gol in sei presenze. Resta da capire se in questa edizione riuscirà ad aumentare il suo contributo in zona offensiva e ad incidere con maggiore continuità.
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Rabiot ammonito in Francia-Senegal
Adrien Rabiot è uno dei giocatori più esperti della nazionale francese. Dopo aver esordito a 21 anni, ha collezionato 59 presenze con i Bleus, alle spalle soltanto di Kanté (69) e Mbappé (98). Centrocampista di grande fisicità e qualità, è particolarmente efficace negli inserimenti, con il suo dinamismo che rappresenta una delle sue armi principali. La sua intensità, però, lo porta anche a essere spesso al limite sul piano disciplinare. Un aspetto emerso chiaramente nella scorsa stagione al Milan, chiusa con 6 cartellini gialli e un'espulsione. Caratteristiche che potrebbero incidere anche nella sfida di domani sera, dove non è da escludere la possibilità di vederlo nuovamente tra i giocatori finiti sul taccuino del direttore di gara.
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