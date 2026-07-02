Pronostico Portogallo-Croazia, Leao pronto a fare la differenza in campo da subentrato

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Dopo una fase a gironi al di sotto delle aspettative, il Portogallo torna in campo per al fase a eliminazione diretta. Sedicesimi di finale di lusso, perché l'avversario dei lusitani è la Croazia che è andata a medaglia nei precedenti due Mondiali. Molta curiosità per i tifosi milanisti per la presenza del futuro rossonero Gonçalo Ramos. Il presente è intanto ancora Rafa Leao, nonostante le parole delle ultime settimane. Si gioca a Toronto venerdì 3 luglio all'1.00 ora italiana.

Pronostico Portogallo-Croazia

Entrambe le squadre hanno chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto. Portoghesi deludenti, fermati sul pari dalla Repubblica Democratica del Congo e dalla Colombia. Decisivo il successo a valanga sull'Uzbekistan. Squadra che ha convinto poco, ma allo stesso tempo ha concesso molto poco, un solo gol al passivo. Croazia che al contrario ha esordito subendo 4 reti dall'Inghilterra, riprendendosi contro Panama e Ghana. Vatreni stagionati e trascinati dal 40enne Modric. Cinque le reti segnate fin qui, una in meno del Portogallo. Partita che promette diversi gol. Primo incrocio ai Mondiali, mentre le due squadre si sono sfidate due volte agli Europei e il Portogallo ha vinto in entrambe le occasioni, senza subire reti. In assoluto, la Croazia ha vinto una sola volta in 10 confronti ed era un'amichevole.

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Leao gol in Portogallo-Croazia

Solo scampoli di partita per Rafael Leao in questo Mondiale. Tuttavia Roberto Martinez lo ha sempre gettato nella mischia nelle tre partite fin qui giocate dalla seleçao. 46 minuti complessivi e un gol segnato, contro l'Uzbekistan. Non dovrebbe partire dall'inizio nemmeno stavolta, ma occhio a gara in corso e a un eventuale supplementare dove la sua freschezza potrebbe fare la differenza.

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