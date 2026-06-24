Pronostico Repubblica Ceca-Messico, Santi Gimenez cerca il gol con la Tri dopo un anno

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Messico già ai sedicesimi di finale dei Mondiali, la Tri si appresta a chiudere il girone nel suo Stadio Azteca davanti a un pubblico entusiasta. Dall'altra parte una Repubblica Ceca che ha necessità di vincere. Una partita che i tifosi rossoneri hanno motivo di seguire per Santi Gimenez. Il ct Javier Aguirre fin qui gli ha concesso appena 10 minuti, considerando titolare Raul Jimenez. Questa può essere la sua occasione, probabilmente dal primo minuto. Si gioca giovedì 25 alle ore 3 italiane.

Gimenez marcatore in Repubblica Ceca-Messico

Solo 6 reti in 48 partite per il Bebote, l'ultimo dei quali un anno fa in amichevole contro la Svizzera. È stata una delle ultime partite da titolare, poi solo scampoli con il ct Aguirre che gli ha sempre preferito altri giocatori. In una partita nella quale la Tri è comunque certa del primo posto, Gimenez può avere l'occasione di giocare e sbloccarsi.

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Gimenez, tiri in porta in Repubblica Ceca-Messico

Se immaginarlo marcatore, vista la stagione da zero gol in Serie A, può sembrare un azzardo, ecco allora l'alternativa che vede Gimenez tirare in porta. La statistica al Milan nel campionato 2025/26 lo ha visto copn una media di 0.6 conclusioni in porta a partita e un 1.7 di tiri totali, considerando anche i palloni finiti fuori dallo specchio. Chissà che l'aria di casa però non lo rigeneri. La possibilità che l'attaccante rossonero effettui almeno 2 tiri in porta è offerta a circa 2,50.

Over 1,5 tiri in porta GIMENEZ 1.49 info 1.65 info 1.50 info 1.52 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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