Pronostico Repubblica Ceca-Messico, Santi Gimenez cerca il gol con la Tri dopo un anno
Messico già ai sedicesimi di finale dei Mondiali, la Tri si appresta a chiudere il girone nel suo Stadio Azteca davanti a un pubblico entusiasta. Dall'altra parte una Repubblica Ceca che ha necessità di vincere. Una partita che i tifosi rossoneri hanno motivo di seguire per Santi Gimenez. Il ct Javier Aguirre fin qui gli ha concesso appena 10 minuti, considerando titolare Raul Jimenez. Questa può essere la sua occasione, probabilmente dal primo minuto. Si gioca giovedì 25 alle ore 3 italiane.
Gimenez marcatore in Repubblica Ceca-Messico
Solo 6 reti in 48 partite per il Bebote, l'ultimo dei quali un anno fa in amichevole contro la Svizzera. È stata una delle ultime partite da titolare, poi solo scampoli con il ct Aguirre che gli ha sempre preferito altri giocatori. In una partita nella quale la Tri è comunque certa del primo posto, Gimenez può avere l'occasione di giocare e sbloccarsi.
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Gimenez, tiri in porta in Repubblica Ceca-Messico
Se immaginarlo marcatore, vista la stagione da zero gol in Serie A, può sembrare un azzardo, ecco allora l'alternativa che vede Gimenez tirare in porta. La statistica al Milan nel campionato 2025/26 lo ha visto copn una media di 0.6 conclusioni in porta a partita e un 1.7 di tiri totali, considerando anche i palloni finiti fuori dallo specchio. Chissà che l'aria di casa però non lo rigeneri. La possibilità che l'attaccante rossonero effettui almeno 2 tiri in porta è offerta a circa 2,50.
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