Pronostico Stati Uniti-Paraguay, Pulisic ritroverà lo smalto perso in questo 2026?
Gli Stati Uniti tornano ad ospitare un Mondiale di calcio dopo 32 anni. La selezione di Mauricio Pochettino fa il suo esordio a Inglewood, sfidando un Paraguay che torna alla rassegna iridata dopo 12 anni. Si gioca il 13 giugno alle ore 3 italiane. Le speranze delle stars and stripes sono affidate a Christian Pulisic, giocatore più talentuoso nonché uno dei più prolifici della storia della selezione. È reduce da un orribile 2026 con la maglia del Milan. Che l'aria di casa lo riporti al top della condizione?
Pulisic tiro in porta in Stati Uniti-Paraguay
La Nazionale USA si affiderà soprattutto a Pulisic, per qualità tecniche ed esperienza internazionale. Gli ultimi 6 mesi hanno mostrato un giocatore con le polveri bagnate, incapace di segnare un solo gol. Tuttavia non sono mancate le occasioni da rete e la statistica dell'ultimo campionato dà una media di 0.8 tiri in porta a partita. Nelle ultime partite il ct Pochettino lo ha schierato esterno sinistro, per dargli possibilità di accentrarsi e concludere in rete. Riuscirà contro i paraguayani?
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Pulisic marcatore in Stati Uniti-Paraguay
Christian Pulisic è senza dubbio il giocatore più importante della selezione USA nonché uno dei migliori marcatori di sempre: attualmente al quinto posto con 33 centri, l'ultimo dei quali nell'amichevole dello scorso 31 maggio contro il Senegal, partita nella quale ha anche servito un assist. È il suo secondo Mondiale, nel precedente ha trascinato gli USA agli ottavi di finale, segnando la rete decisiva nella sfida contro l'Iran e servendo due assist.
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