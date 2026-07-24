Pronostico Celtic-Milan, tanta curiosità per la prima uscita della squadra di Amorim

vedi letture

Il 13 luglio è iniziata ufficialmente la stagione 2026/27 del Milan. E sabato 25 alle ore 16 vedremo la prima partita della squadra di Ruben Amorim. Si va al Celtic Park di Glasgow in una partita dal sapore di coppa europea contro i campioni di Scozia del Celtic. Quali saranno le prime indicazioni che avremo dalla squadra?

Milan che si presenta alla sfida con meno di due settimane di lavoro e senza tutti i nazionali, compreso il nuovo acquisto Gonçalo Ramos, reduce dal Mondiale col Portogallo. Un gruppo a disposizione di Ruben Amorim che è molto giovane, composto anche dai vari rientri dai prestiti. Celtic che al netto dei nazionali assenti è ben più avanti nella preparazione, avendo già sulle gambe ben tre amichevoli e col campionato che parte l'8 agosto. Sulla carta pertanto sono gli scozzesi che sembrano avere più possibilità di vittoria.

Ma sarà un match spettacolare? Per gli operatori delle scommesse l'opzione goal è molto più probabile (1.50) del "no goal" (2.50) così come l'Over 2.5 è pagato molto meno (1.45) dell'Under (3.00).

Pronostico Celtic-Milan: OVER 2,5 1.47 info 1.50 info 1.45 info 1.48 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Celtic Milan, le ultime notizie

Sarà una formazione giocoforza sperimentale quella di Ruben Amorim che deve fare a meno di Maignan in porta, di De Winter in difesa, di Saelemaekers ed Estupinan sulle fasce, di Rabiot a centrocampo, di Pulisic sulla trequarti, di Leao e Ramos in attacco. Ma sarà l'occasione per vedere i giovani che possono conquistarsi un posto nella rosa.

Pronostico Celtic-Milan, i precedenti

Le due squadre non si incrociano da quasi 6 anni. L'ultima volta, in Europa League con i rossoneri che hanno vinto entrambe le sfide. Celtic sempre ostico in casa anche se l'ultima vittoria risale a 20 anni fa, in una partita della fase a gironi di Champions League (2-1).

Camarda marcatore in Celtic-Milan, il giovane attaccante per festeggiare il rinnovo

Dopo l'anno al Lecce, Francesco Camarda ha fatto ritorno alla casa madre. Ruben Amorim è pronto a puntarci, il club anche offrendogli un rinnovo di contratto e mostrando fiducia su di lui per il futuro. Il precampionato gli permetterà di cercare di salire nelle gerarchie del nuovo tecnico e senza i big avrà la grande occasione per mettersi in mostra.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan