Pronostico Francia-Costa d'Avorio, Rabiot scalda i motori per i Mondiali

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Si scaldano i motori per l'inizio dei Mondiali in Nord America. Chi riuscirà a strappare la coppa all'Argentina? Tra le grandi favorite la Francia, che in Qatar si fermò a 11 metri dal trionfo. Didier Deschamps vuole salutare i bleus da vincente dopo 14 anni da selezionatore e la squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Intanto la selezione transalpina ha ancora due test per collaudarsi al meglio, la prima contro la Costa d'Avorio. Si gioca giovedì 4 giugno alle ore 21 allo Stade de la Beaujoire di Nantes. Curiosità per i milanisti in campo, ossia Mike Maignan e Adrien Rabiot.

Rabiot ammonito in Francia-Costa d'Avorio

Adrien Rabiot è fra i giocatori più esperti della nazionale francese. 57 presenze per lui, dietro ai soli Dembélé (58), Kanté (67) e Mbappé (96). Centrocampista di qualità e quantità, abilissimo negli inserimenti. La sua fisicità, unita a un approccio molto intenso nei duelli, lo porta tuttavia a incorrere con una certa frequenza in sanzioni disciplinari. Un aspetto evidenziato anche dalla scorsa stagione, chiusa con 6 cartellini gialli e un'espulsione. Caratteristiche che potrebbero pesare anche nella sfida di domani sera, dove non è da escludere la possibilità di vedere Rabiot nuovamente tra i giocatori annotati sul taccuino del direttore di gara.

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Rabiot marcatore in Francia-Costa d'Avorio

Sette gol segnati con la maglia dei bleus per Cavallo Pazzo, l'ultimo dei quali nella partita di qualificazione contro l'Azerbaigian dello scorso 10 ottobre. Dei 26 convocati per i Mondiali, Rabiot è sorprendentemente il secondo miglior marcatore della Francia, al pari di Dembélé, dietro all'irraggiungibile Mbappé. Meno incisivo l'apporto nell'ultimo passaggio, dove sono solo 3 gli assist serviti, l'ultimo dei quali addirittura nel 2023. Nell'ultima stagione al Milan si è però ben disimpegnato nel passaggio decisivo.

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