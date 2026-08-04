Pronostico Milan-Inter, antipasto di Serie A in salsa australiana. Esordio per Ramos

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Dopo l'amichevole contro il Celtic, seconda uscita stagionale per la squadra di Ruben Amorim che sfiderà a Perth i cugini

Milan a lavoro da tre settimane per preparare la nuova stagione. Sulle gambe però la miseria di una partita amichevole, pareggiata 2-2 a Celtic Park. Troppo poco per Ruben Amorim per poter valutare la rosa a disposizione. Fortuna che mercoledì 5 agosto a Perth c'è un test che riporta alla Serie A: derby della Madonnina in terra australiana. Calcio d'inizio alle 13 italiane. Che indicazioni avremo?

Rispetto alla partita contro il Celtic, Ruben Amorim potrà disporre di molti nazionali rientrati dalle vacanze, compreso Gonçalo Ramos. Lo stesso dicasi per l'Inter, con Cristian Chivu che ritrova Calhanoglu, Sucic e Bonny. Partita ovviamente aperta a ogni soluzione, come si conviene a una stracittadina.

Ma sarà un match spettacolare? Per gli operatori delle scommesse l'opzione goal è molto più probabile (1.50) del "no goal" (2.50) così come l'Over 2.5 è pagato molto meno (1.49) dell'Under (2.38).

Pronostico Milan-Inter: GOAL 1.50 info 1.45 info 1.53 info 1.45 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 1.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Milan Inter, le ultime notizie

Sarà una formazione giocoforza sperimentale quella di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese lancerà sicuramente Gonçalo Ramos in avanti, da vedere invece Gila che si è infortunato contro il Celtic. C'è anche Leao, che potrebbe essere schierato e valutato. Un buon derby potrebbe anche far ricredere il Milan su una sua eventuale cessione. Inter che può riproporre Calhanoglu in cabina di regia, mentre con Lautaro e Thuram ancora in ferie dovrebbe affidarsi al tandem Esposito-Bonny.

Pronostico Milan-Inter, i precedenti

Derby a senso unico da due anni a questa parte: il Milan ha vinto le ultime tre stracittadine e più in generale 5 delle ultime 7 partite con gli altri due incontri terminati in parità.

Ramos marcatore in Milan-Inter, fari puntati sul nuovo acquisto

Gerry Cardinale non ha perso tempo per regalare a Ruben Amorim l'attaccante richiesto. La spesa di 74 milioni di euro ha fatto discutere, il derby sarà la prima occasione per vederlo all'opera. A Parigi, nonostante l'impiego part time, ha segnato 45 reti in 3 stagioni con una media di un gol ogni 120': le aspettative su di lui sono inevitabilmente molto alte.



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