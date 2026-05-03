Sassuolo Milan quote marcatore

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Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan sfida il Sassuolo in una partita valida per la 35ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per consolidare la posizione Champions, dopo aver visto accorciato il divario su Como e Roma nell'ultimo turno.

Pulisic marcatore in Sassuolo Milan: cercasi primo gol nel 2026

Non è un caso se il Milan del 2026 ha iniziato a calare nelle prestazioni. Con l'anno nuovo Christian Pulisic ha smesso di segnare. Ultima gioia contro l'Hellas Verona il 28 dicembre. Da allora un digiuno lungo 16 partite. Nelle 4 partite giocate contro il Sassuolo, Pulisic ha segnato un gol, per giunta decisivo, nella sfida di campionato del 30 dicembre 2013.

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Pavlovic marcatore in Sassuolo-Milan: il serbo ha il gol facile

In un Milan che sta affrontando la crisi degli attaccanti, bisogna ricorrere all'aiuto dagli altri reparti. Strahinja Pavlovic ha fin qui segnato 4 reti, solo uno in meno di Nkunku ma tre in più dell'accoppiata Fullkrug-Gimenez. L'ultima gioia, un gran gol contro il Torino a San Siro. Il centrale ha tolto le castagne dal fuoco a Cremona, sbloccando la partita all'89'. Può essere la carta decisiva al Mapei Stadium.

Scommesse marcatore Sassuolo-Milan: PAVLOVIC SEGNA 9.00 info 8.00 info 8.80 info 8.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leao marcatore in Sassuolo-Milan: al Mapei stabilito il record di velocità

Fari puntati su Rafa Leao. Non trova il gol dal 1° marzo, partita contro la Cremonese. Ma è pur sempre il giocatore che può tirar fuori il coniglio dal cilindro. In 10 precedenti contro il Sassuolo, il portoghese ha segnato 3 volte. Storica la rete del 20 dicembre 2020, arrivata dopo 6 secondi, stabilendo il record di gol più veloce di sempre in Serie A.

Sassuolo Milan pronostico: LEAO MARCATORE 2.50 info 2.00 info 2.00 info 2.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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