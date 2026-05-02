Pronostico Sassuolo-Milan, i rossoneri non perdono al Mapei Stadium da 10 anni

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Il pareggio nello scontro diretto contro la Juventus mentiane il Milan con un vantaggio discretamente rassicurante in zona Champions. Tuttavia i successi di Como e Roma hanno accorciato il divario tra i rossoneri e la quinta posizione e c'è da mantenere alta la soglia di attenzione nelle ultime 4 giornate. Per questo contro il Sassuolo sarà necessario vincere, per evitare un finale di stagione da brividi.

Pronostico Sassuolo Milan, la sfida ai raggi X

Stato di forma altalenante per il Sassuolo che ha raggiunto con ampio anticipo il suo obiettivo. Neroverdi che stanno raccogliendo ultimamente i migliori risultati in casa, dove hanno vinto 4 delle ultime 5 partite. Curiosamente le ultime 3 vittorie al Mapei Stadium sempre per 2-1. L'ultima volta che i neroverdi hanno mantenuto la porta inviolata in incontri casalinghi risale al 20 febbraio, 3-0 al Verona. Milan che ha enormi difficoltà a segnare: appena un gol nelle ultime 4 partite e soprattutto un attacco in vera crisi, con l'ultimo esponente della categoria ad andare a segno, Leao, che non trova una rete dal 1° marzo. Ultime 4 trasferte rossonere terminate col "no goal" e con l'Under 2.5.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.71 volte la puntata, più probabile del "no goal" che si spinge fino a 2.15 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Over 2.5 che arriva fino a 1.67 volte la posta, mentre l'Under 2.5 arriva a 2.15 la puntata.

Pronostico Sassuolo-Milan: UNDER 2,5 2.08 info 2.10 info 2.10 info 2.10 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 3.007 euro, con 5€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sassuolo Milan, le ultime notizie

Allegri ha perso fino al termine della stagione Luka Modric. Il croato ha riportato la frattura dello zigomo dopo lo scontro con Locatelli nei minuti finali della partita contro la Juventus. È di fatto l'unico assente e ora è ballottaggio Jashari-Ricci su chi erediterà la cabina di regia. Il Sassuolo ritrova Domenico Berardi dopo due turni di squalifica e l'attaccante è storicamente kriptonite per il Milan: 11 gol e 7 assist in 20 partite.

Pronostico Sassuolo-Milan, i precedenti

Confronto numero 26 fra le due squadre con il Milan vincente in 13 occasioni contro le 7 del Sassuolo e 5 pareggi. Sassuolo che non vince in casa da 10 anni: era il 6 marzo 2016 e la squadra allenata da Eusebio Di Francesco vinceva 2-0 contro quella di Sinisa Mihajlovic, risultato che pose le basi al sorpasso decisivo che porterà gli emiliani alla storica qualificazione in Europa League. Da allora però sono arrivate 6 vittorie consecutive dei rossoneri, tra cui lo 0-3 del 22 maggio 2022 che ha consegnato al Diavolo il 19° scudetto. Gli ultimi 2 precedenti sono terminati in parità. Occhio a Domenico Berardi, autore di 11 reti contro i rossoneri, 4 dei quali nell'incredibile 4-3 del 12 gennaio 2014 che costò la panchina a Massimiliano Allegri.

Leao marcatore in Sassuolo-Milan: al Mapei stabilito il record di velocità

Fari puntati su Rafa Leao. Non trova il gol dal 1° marzo, partita contro la Cremonese. Ma è pur sempre il giocatore che può tirar fuori il coniglio dal cilindro. In 10 precedenti contro il Sassuolo, il portoghese ha segnato 3 volte. Storica la rete del 20 dicembre 2020, arrivata dopo 6 secondi, stabilendo il record di gol più veloce di sempre in Serie A.

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