Quote risultato esatto Milan Juventus

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Il Milan si è parzialmente ripreso grazie al successo sul campo del Verona e ora ha la grande chance di chiudere, almeno virtualmente, il discorso Champions sfidando la una Juventus lanciatissima. Perdere significherebbe riaprire clamorosamente i giochi con quattro partite ancora da giocare. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Juventus, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Juventus.

Pronostico risultato esatto Milan Juventus: 2-1 11.50 info 11.00 info 11.00 info 11.25 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan Juventus il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Juventus più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito in linea col valore delle forze in campo, sebbene il Milan nelle ultime 5 partite abbia perso 3 senza segnare alcun gol. Risultato tuttavia frequente per entrambe che in questo campionato hanno pareggiato 5 volte a testa con questo risultato.

Pronostico risultato esatto Milan-Juventus: 1-1 6.00 info 5.40 info 6.01 info 5.60 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan-Juventus, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Juventus è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando il grande equilibrio fra le due squadre è molto giocata la combo che contempla più scenario: 0-0/1-0/0-1.

Milan-Juventus risultato esatto: 0-0/1-0/0-1 3.45 info 3.00 info 3.00 info 2.97 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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