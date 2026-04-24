Quote risultato esatto Milan Juventus
Il Milan si è parzialmente ripreso grazie al successo sul campo del Verona e ora ha la grande chance di chiudere, almeno virtualmente, il discorso Champions sfidando la una Juventus lanciatissima. Perdere significherebbe riaprire clamorosamente i giochi con quattro partite ancora da giocare. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Juventus, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Juventus.
|11.50
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|11.00
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|11.00
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|11.25
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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|fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito
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|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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Quote risultato esatto Milan Juventus il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Juventus più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito in linea col valore delle forze in campo, sebbene il Milan nelle ultime 5 partite abbia perso 3 senza segnare alcun gol. Risultato tuttavia frequente per entrambe che in questo campionato hanno pareggiato 5 volte a testa con questo risultato.
|6.00
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|5.40
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|6.01
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|5.60
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Quote risultato esatto Milan-Juventus, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Juventus è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando il grande equilibrio fra le due squadre è molto giocata la combo che contempla più scenario: 0-0/1-0/0-1.
|3.45
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|3.00
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|3.00
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|2.97
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