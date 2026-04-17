Quote risultato esatto Verona Milan

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Oggi alle 15:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Il Milan sta sbandando e lo 0-3 casalingo contro l'Udinese preoccupa. Rossoneri ancora terzi in classifica, con la Juventus che ha rosicchiato tre punti, in attesa dello scontro diretto che verrà. E fortuna che l'Inter ha battuto il Como, permettendo al Diavolo di avere ancora un vantaggio di cinque punti sulla quinta in classifica. Ma non si può sbagliare nulla, a partire dalla prossima partita contro il Verona. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Verona Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Verona Milan.

Pronostico risultato esatto Verona Milan: 0-2
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
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Quote risultato esatto Verona Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Verona Milan più giocato online. Si tratta del successo del Milan per 0-1. Esito in linea col valore delle forze in campo, sebbene il Milan nelle ultime 4 partite abbia vinto una sola volta e nelle restanti 3 abbia perso senza segnare alcun gol. Risultato tuttavia frequente per i rossoneri che hanno vinto con questo risultato per 7 volte. 

Pronostico risultato esatto Verona-Milan: 0-1
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Quote risultato esatto Verona-Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Verona-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando la diffrerenza di valori è molto giocata la combo che contempla il successo del Milan attraverso i seguenti scenari: 0-1/0-2/1-2.

Verona-Milan risultato esatto: 1-0/2-0/2-1
planetwin3652.50info
betsson2.05info
bwin2.25info
domusbet2.15info
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