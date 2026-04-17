Quote risultato esatto Verona Milan
Il Milan sta sbandando e lo 0-3 casalingo contro l'Udinese preoccupa. Rossoneri ancora terzi in classifica, con la Juventus che ha rosicchiato tre punti, in attesa dello scontro diretto che verrà. E fortuna che l'Inter ha battuto il Como, permettendo al Diavolo di avere ancora un vantaggio di cinque punti sulla quinta in classifica. Ma non si può sbagliare nulla, a partire dalla prossima partita contro il Verona. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Verona Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Verona Milan.
|6.85
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|7.25
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|6.50
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|6.80
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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|fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito
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|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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Quote risultato esatto Verona Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Verona Milan più giocato online. Si tratta del successo del Milan per 0-1. Esito in linea col valore delle forze in campo, sebbene il Milan nelle ultime 4 partite abbia vinto una sola volta e nelle restanti 3 abbia perso senza segnare alcun gol. Risultato tuttavia frequente per i rossoneri che hanno vinto con questo risultato per 7 volte.
|5.80
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Quote risultato esatto Verona-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Verona-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando la diffrerenza di valori è molto giocata la combo che contempla il successo del Milan attraverso i seguenti scenari: 0-1/0-2/1-2.
|2.50
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|2.05
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|2.25
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|2.15
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