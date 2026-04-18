Pronostico Verona-Milan, le ultime 10 partite hanno avuto un solo vincitore
La Champions a tutti i costi, questo dev'essere l'obiettivo per le ultime sei partite del Milan. Le tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno fatto piombare i rossoneri in una situazione di incertezza, con la quinta in classifica che è vicina 5 punti. Non si può sbagliare nulla e la sfida con il Verona, valida per la 32ª giornata, non ammette altri risultati se non la vittoria.
Pronostico Verona Milan, la sfida ai raggi X
Due squadre in grande difficoltà. Il Milan ha perso 4 delle ultime 7 partite, rimanendo a secco in ognuna delle sconfitte subite. L'attacco non gira più, il rendimento è distante da quello del girone d'andata. Anche in trasferta si sta assistendo a un trend negativo: 0 punti e 0 reti nelle ultime due partite. Decisamente peggio il Verona, che ha perso le ultime 4 partite di campionato e che al "Bentegodi" ha vinto una sola volta, il 6 dicembre contro l'Atalanta. Cammino casalingo disastroso: da quel 3-1 contro gli orobici, gli scaligeri hanno conquistato la miseria di un punto nelle successive 8 partite casalinghe, segnando appena 4 reti.
Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2.10 volte la puntata, meno probabile del "no goal" che si ferma a 1.75 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Under 2.5 che arriva fino a 1.80 volte la posta, mentre l'Over 2.5 si spinge fino a 2 volte la puntata.
Verona Milan, le ultime notizie
Allegri punta a recuperare Matteo Gabbia. Il centrale non gioca dal 18 febbraio, fermato da un'ernia inguinale. Senza di lui i rossoneri hanno perso sei delle sette partite complessive in stagione, Coppa Italia compresa. Un caso? Difficile a questo punto immaginarlo. Possibile il ritorno al 3-5-2 dopo il fallimentare tentativo di 4-3-3 dal 1' contro l'Udinese. Sammarco ritrova Suslov, rientrato dalla squalifica. Da valutare le condizioni di Bella-Kotchap.
Pronostico Verona-Milan, i precedenti
Confronto numero 82 fra le due squadre con il Milan vincente in 39 occasioni contro le 14 del Verona. Sono 28 invece i pareggi. Il trend delle ultime partite è decisamente in favore del Milan che vince da 10 gare consecutive. Se ci limitiamo alle partite giocate a Verona, vediamo che il Milan ha vinto gli ultimi 6 precedenti. Scaligeri che non vincono da dicembre 2017 (3-0) mentre il pari è il risultato che manca da più tempo, addirittura da dicembre 2000 (1-1) e nell'Hellas giocava l'attuale tecnico del Milan Futuro, Massimo Oddo.
Pulisic marcatore in Verona-Milan: l'ultimo gol dello statunitense proprio contro gli scaligeri
Non è un caso se il Milan del 2026 ha iniziato a calare nelle prestazioni. Con l'anno nuovo Christian Pulisic ha smesso di segnare. Ultima gioia proprio contro l'Hellas, a San Siro, nella partita d'andata datata 28 dicembre. Da allora un digiuno lungo 14 partite. Nelle 4 partite giocate contro il Verona, Pulisic ha segnato anche nel marzo 2024, partita vinta per 1-3 nonché una delle migliori partite stagionali di quel Milan targato Stefano Pioli.
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