Pronostico Messico-Serbia, test Pavlovic per un Santi Gimenez in cerca di gol
I Mondiali tornano in Messico, 40 anni dopo. Quasi 132 milioni di abitanti sono pronti a spingere il Tricolor verso il torneo iridato, con la selezione di Javier Aguirre pronta a ripetere l'exploit del 1986, quando raggiunse i quarti di finale, miglior risultato mai ottenuto (al pari dell'edizione del 1970, sempre in Messico). Occhi su Santiago Gimenez, punta che è reduce da una stagione disastrosa col Milan nella quale non ha segnato nemmeno un gol in Serie A. Il ct lo ha comunque convocato e spera che si sia tenuto i gol per la Coppa del Mondo. L'amichevole contro la Serbia può sciogliere le ultime riserve su quella che sarà la squadra titolare. Attenzione anche a Strahinja Pavlovic, che sarà impegnato in difesa nella selezione di Veljko Paunovic. Si gioca a Toluca il 4 giugno alle ore 4.00 italiane.
Gimenez marcatore in Messico-Serbia
Solo 6 reti in 47 partite per il Bebote, l'ultimo dei quali un anno fa in amichevole contro la Svizzera. È stata una delle ultime partite da titolare, poi solo scampoli con il ct Aguirre che gli ha sempre preferito altri giocatori. Questa amichevole può testare il suo stato di forma e candidarlo per un ruolo importante nel Tri nei Mondiali casalinghi.
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Pavlovic cartellino in Messico-Serbia
A soli 25 anni, Pavlovic vanta già 55 presenze nella nazionale maggiore serba. Si è distinto per le sue abilità difensive ma anche per la capacità di andare a rete (5 gol). E per un certo temperamento che lo ha portato a rimediare 15 cartellini gialli e un rosso. Per questo motivo, pur trattandosi di un'amichevole, in una sfida fra due squadre "calde" come Messico e Serbia, il cartellino per il difensore del Milan è certamente possibile.
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