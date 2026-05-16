Pronostico Genoa-Milan, da 10 anni a Marassi il pronostico è a senso unico

vedi letture

La sconfitta contro l'Atalanta mette nei guai il Milan, che ha sperperato tutto il vantaggio che aveva sulla Roma: in 8 giornate i giallorossi hanno recuperato 9 punti. E ora si riparte da zero, con 180 minuti ancora da giocare. Contro il Genoa non c'è scelta, è necessario vincere. Il Diavolo è ancora artefice del suo destino.

Pronostico Genoa Milan, la sfida ai raggi X

Stato di forma pessimo per il Milan. A rendere bene l'idea di una situazione complicata, basti vedere come i rossoneri siano fra i peggiori per rendimento se consideriamo le ultime 8 giornate di campionato. 5 sconfitte rimediate, nelle precedenti 28 ne erano arrivate appena 2. Peggio della squadra di Allegri solo due squadre già retrocesse (Pisa e Verona) e una che sta lottando per restare in Serie A, ossia il Lecce. Genoa che ha già festeggiato la salvezza ed è reduce da due pareggi in trasferta per 0-0. I rossoblù non segnano da 3 partite di fila, ultima gioia sul campo del Pisa (1-2). Genoa che nel 2026 è stato performante in casa, vincendo 5 partite e perdendo 3 volte. L'ultima volta che il Grifone ha mantenuto la porta inviolata a Marassi risale al 22 febbraio, 3-0 contro il Torino.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" è quotata fino a un massimo di 1.91, poco meno del "no goal" che si spinge fino a 1.95 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Under 2.5 che arriva fino a 1.88 volte la posta, mentre l'Over 2.5 arriva a 1.98 la puntata.

Pronostico Genoa-Milan: UNDER 2.5 1.84 info 1.83 info 1.80 info 1.83 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Genoa Milan, le ultime notizie

Allegri ritrova Tomori in difesa, ma perde Saelemaekers, Estupinan e Leao. Presumibilmente vedremo Athelame al posto del belga, mentre salgono le quotazioni di Nkunku dal primo minuto a "Marassi", considerando la buona prestazione contro l'Atalanta. Chi lo affiancherà? Da tenere d'occhio le condizioni di Pulisic. Altro dubbio è legato alla cabina di regia, considerando né Jashari né Ricci stanno convincendo. Genoa senza Messias infortunato e con Norton-Cuffy e Baldanzi in dubbio. De Rossi schiererà un 3-4-2-1 con l'ex Colombo al centro dell'attacco.

Pronostico Genoa-Milan, i precedenti

Confronto numero 138 fra le due squadre con il Milan vincente in 62 occasioni contro le 29 del Genoa e 46 pareggi. Genoa che non vince da marzo 2020, 1-2 a San Siro in una partita che si giocò a porte chiuse e poco prima della sospensione per pandemia di Covid-19. Limitatamente alle partite giocate a Genova, bilancio a senso unico negli ultimi anni con 6 vittorie del Milan e 1 pareggio negli ultimi 7 precedenti. Ultima gioia del Grifone davanti ai propri tifosi nell'ottobre 2016: 3-0.

Nkunku marcatore in Genoa-Milan: il francese tra i pochi a salvarsi contro l'Atalanta

Con Rafa Leao squalificato e le condizioni di Pulisic da verificare, gli occhi sono su Christopher Nkunku. Il francese è stato fra le pochissime note positive nella pessima partita contro l'Atalanta. Suo il gol su rigore che ha riacceso gli ultimi secondi di gara. 6 reti segnate in campionato per lui, che si è sbloccato dopo un digiuno di tre mesi.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan