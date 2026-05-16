Pronostico Genoa-Milan, da 10 anni a Marassi il pronostico è a senso unico
La sconfitta contro l'Atalanta mette nei guai il Milan, che ha sperperato tutto il vantaggio che aveva sulla Roma: in 8 giornate i giallorossi hanno recuperato 9 punti. E ora si riparte da zero, con 180 minuti ancora da giocare. Contro il Genoa non c'è scelta, è necessario vincere. Il Diavolo è ancora artefice del suo destino.
Pronostico Genoa Milan, la sfida ai raggi X
Stato di forma pessimo per il Milan. A rendere bene l'idea di una situazione complicata, basti vedere come i rossoneri siano fra i peggiori per rendimento se consideriamo le ultime 8 giornate di campionato. 5 sconfitte rimediate, nelle precedenti 28 ne erano arrivate appena 2. Peggio della squadra di Allegri solo due squadre già retrocesse (Pisa e Verona) e una che sta lottando per restare in Serie A, ossia il Lecce. Genoa che ha già festeggiato la salvezza ed è reduce da due pareggi in trasferta per 0-0. I rossoblù non segnano da 3 partite di fila, ultima gioia sul campo del Pisa (1-2). Genoa che nel 2026 è stato performante in casa, vincendo 5 partite e perdendo 3 volte. L'ultima volta che il Grifone ha mantenuto la porta inviolata a Marassi risale al 22 febbraio, 3-0 contro il Torino.
Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" è quotata fino a un massimo di 1.91, poco meno del "no goal" che si spinge fino a 1.95 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Under 2.5 che arriva fino a 1.88 volte la posta, mentre l'Over 2.5 arriva a 1.98 la puntata.
|1.84
|info
|1.83
|info
|1.80
|info
|1.83
|info
|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
|info
|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
Genoa Milan, le ultime notizie
Allegri ritrova Tomori in difesa, ma perde Saelemaekers, Estupinan e Leao. Presumibilmente vedremo Athelame al posto del belga, mentre salgono le quotazioni di Nkunku dal primo minuto a "Marassi", considerando la buona prestazione contro l'Atalanta. Chi lo affiancherà? Da tenere d'occhio le condizioni di Pulisic. Altro dubbio è legato alla cabina di regia, considerando né Jashari né Ricci stanno convincendo. Genoa senza Messias infortunato e con Norton-Cuffy e Baldanzi in dubbio. De Rossi schiererà un 3-4-2-1 con l'ex Colombo al centro dell'attacco.
Pronostico Genoa-Milan, i precedenti
Confronto numero 138 fra le due squadre con il Milan vincente in 62 occasioni contro le 29 del Genoa e 46 pareggi. Genoa che non vince da marzo 2020, 1-2 a San Siro in una partita che si giocò a porte chiuse e poco prima della sospensione per pandemia di Covid-19. Limitatamente alle partite giocate a Genova, bilancio a senso unico negli ultimi anni con 6 vittorie del Milan e 1 pareggio negli ultimi 7 precedenti. Ultima gioia del Grifone davanti ai propri tifosi nell'ottobre 2016: 3-0.
Nkunku marcatore in Genoa-Milan: il francese tra i pochi a salvarsi contro l'Atalanta
Con Rafa Leao squalificato e le condizioni di Pulisic da verificare, gli occhi sono su Christopher Nkunku. Il francese è stato fra le pochissime note positive nella pessima partita contro l'Atalanta. Suo il gol su rigore che ha riacceso gli ultimi secondi di gara. 6 reti segnate in campionato per lui, che si è sbloccato dopo un digiuno di tre mesi.
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2026 milannews.it
Tutti i diritti riservati