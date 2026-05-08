Quote risultato esatto Milan-Atalanta

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Il Milan con la sconfitta contro il Sassuolo ha visto accorciarsi ulteriormente il divario sulla Roma, che nelle ultime 2 partite ha rosicchiato 5 punti e si trova a un pericoloso -3. Discorso Champions apertissimo, urge tornare a vincere per raggiungere l'obiettivo dichiarato a inizio stagione e questo è l'imperativo per la sfida di domenica a San Siro contro un'Atalanta anch'essa in difficoltà. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Atalanta.

Pronostico risultato esatto Milan Atalanta: 2-1 9.00 info 9.25 info 9.30 info 8.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan Atalanta il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Atalanta più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito che non sorprende, considerate le difficoltà recenti delle due squadre e la frequenza con la quale le due squadre hanno ottenuto questo risultato in questo campionato: 5 volte il Milan, ben 9 l'Atalanta.

Pronostico risultato esatto Milan-Atalanta: 1-1 6.05 info 7.00 info 6.50 info 6.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan-Atalanta, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Atalanta è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando è molto giocata la combo che contempla più scenari, come: 0-0/0-1/1-0.

Milan-Atalanta risultato esatto: 0-0/1-0/0-1 3.45 info 3.90 info 3.40 info 3.60 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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