Quote risultato esatto Milan-Atalanta
Il Milan con la sconfitta contro il Sassuolo ha visto accorciarsi ulteriormente il divario sulla Roma, che nelle ultime 2 partite ha rosicchiato 5 punti e si trova a un pericoloso -3. Discorso Champions apertissimo, urge tornare a vincere per raggiungere l'obiettivo dichiarato a inizio stagione e questo è l'imperativo per la sfida di domenica a San Siro contro un'Atalanta anch'essa in difficoltà. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Atalanta.
|9.00
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|9.25
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|9.30
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|8.60
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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Quote risultato esatto Milan Atalanta il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Atalanta più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito che non sorprende, considerate le difficoltà recenti delle due squadre e la frequenza con la quale le due squadre hanno ottenuto questo risultato in questo campionato: 5 volte il Milan, ben 9 l'Atalanta.
|6.05
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|7.00
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|6.50
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|6.50
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Quote risultato esatto Milan-Atalanta, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Atalanta è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando è molto giocata la combo che contempla più scenari, come: 0-0/0-1/1-0.
|3.45
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|3.90
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|3.40
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|3.60
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