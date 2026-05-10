Milan-Atalanta quote marcatore

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Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan sfida l'Atalanta in una partita valida per la 36ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per mantenere la posizione Champions, dopo aver visto accorciato il divario su Juventus, Como e Roma nell'ultimo turno.

Pulisic marcatore in Milan Atalanta: cercasi primo gol nel 2026

Non è un caso se il Milan del 2026 ha iniziato a calare nelle prestazioni. Con l'anno nuovo Christian Pulisic ha smesso di segnare. Ultima gioia contro l'Hellas Verona il 28 dicembre. Da allora un digiuno lungo 17 partite. L'Atalanta è una delle squadre nelle quali Pulisic non è ancora riuscito a trovare la via del gol, nonostante l'abbia incrociata in 7 occasioni.

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Pavlovic marcatore in Milan-Atalanta: il serbo ha il gol facile

In un Milan che sta affrontando la crisi degli attaccanti, bisogna ricorrere all'aiuto dagli altri reparti. Strahinja Pavlovic ha fin qui segnato 4 reti, solo uno in meno di Nkunku ma tre in più dell'accoppiata Fullkrug-Gimenez. L'ultima gioia, un gran gol contro il Torino a San Siro. Il centrale ha tolto le castagne dal fuoco a Cremona, sbloccando la partita all'89'. Può essere la carta decisiva contro l'Atalanta.

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Leao marcatore in Milan-Atalanta: c'è bisogno del talento principale

Fari puntati su Rafa Leao. Non trova il gol dal 1° marzo, partita contro la Cremonese. Ma è pur sempre il giocatore che può tirar fuori il coniglio dal cilindro. In 12 precedenti contro l'Atalanta, il portoghese ha segnato 3 volte. E quando ha segnato, il Milan ha sempre portato a casa il risultato. Il più pesante, quello del 15 maggio 2022, dove i rossoneri vinsero 2-0 a San Siro in una partita decisiva nella corsa allo scudetto, poi vinto dal Diavolo.

Milan Atalanta pronostico: LEAO MARCATORE 2.40 info 2.40 info 2.40 info 2.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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