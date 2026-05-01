Quote risultato esatto Sassuolo-Milan

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Il Milan col pareggio contro la Juventus ha tenuto a distanza i bianconeri, ma ha visto accorciarsi il divario su Roma e Como, pertanto il discorso Champions è tutt'altro che chiuso. Urge tornare a vincere per raggiungere l'obiettivo dichiarato a inizio stagione e questo è l'imperativo per domenica a Reggio Emilia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Sassuolo-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan.

Pronostico risultato esatto Sassuolo Milan: 1-2 8.50 info 7.90 info 8.50 info 8.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Sassuolo Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Sassuolo Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito sorprendente, considerato il divario tecnico tra le due squadre, ma che tiene conto delle difficoltà del Milan nelle ultime settimane e di quanto sia storicamente insidiosa la trasferta al Mapei Stadium. Il pari per 1-1 è un risultato piuttosto frequente per i rossoneri che con questo risultato hanno pareggiato per ben 5 volte in questo campionato.

Pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan: 1-1 7.50 info 7.80 info 7.50 info 7.20 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Sassuolo-Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Sassuolo-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando è molto giocata la combo che contempla più scenari, come quella del pari e della vittoria del Milan come: 1-1/1-2.

Sassuolo-Milan risultato esatto: 1-1/1-2 3.65 info 3.87 info 4.15 info 3.90 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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