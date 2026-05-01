Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Il Milan col pareggio contro la Juventus ha tenuto a distanza i bianconeri, ma ha visto accorciarsi il divario su Roma e Como, pertanto il discorso Champions è tutt'altro che chiuso. Urge tornare a vincere per raggiungere l'obiettivo dichiarato a inizio stagione e questo è l'imperativo per domenica a Reggio Emilia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Sassuolo-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan.
|8.50
|info
|7.90
|info
|8.50
|info
|8.50
|info
|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
|info
|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Sassuolo Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Sassuolo Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito sorprendente, considerato il divario tecnico tra le due squadre, ma che tiene conto delle difficoltà del Milan nelle ultime settimane e di quanto sia storicamente insidiosa la trasferta al Mapei Stadium. Il pari per 1-1 è un risultato piuttosto frequente per i rossoneri che con questo risultato hanno pareggiato per ben 5 volte in questo campionato.
|7.50
|info
|7.80
|info
|7.50
|info
|7.20
|info
Quote risultato esatto Sassuolo-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Sassuolo-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando è molto giocata la combo che contempla più scenari, come quella del pari e della vittoria del Milan come: 1-1/1-2.
|3.65
|info
|3.87
|info
|4.15
|info
|3.90
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2026 milannews.it
Tutti i diritti riservati