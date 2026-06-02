Pronostico Croazia-Belgio, Modric e Saelemaekers si sfidano prima del Mondiale

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Manca sempre meno al fischio d’inizio del Mondiale e le nazionali sono impegnate negli ultimi test prima della partenza verso Stati Uniti, Messico e Canada. Tra le amichevoli più interessanti in programma c’è Croazia-Belgio, sfida che vedrà protagonisti anche alcuni volti legati al Milan. Nel Belgio saranno infatti presenti Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, mentre la Croazia si affiderà all’esperienza e alla classe di Luka Modric. L’incontro è in programma martedì 2 giugno alle ore 18:00 allo Stadio HNK di Fiume e rappresenterà un importante banco di prova per entrambe le selezioni a pochi giorni dall’inizio della rassegna iridata.

Modric marcatore in Croazia-Belgio

Luka Modric è il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia della nazionale croata, con 196 partite disputate. Il suo più vicino inseguitore, Ivan Perisic, si ferma a 156. Il centrocampista rossonero ha segnato finora 28 gol, un bottino notevole per un centrocampista, e dista appena una rete da Eduardo da Silva, attualmente quinto nella classifica marcatori croati. L’amichevole contro il Belgio rappresenta quindi un’occasione perfetta per incrementare questo score: il suo ultimo gol con la nazionale risale al 9 giugno, nella vittoria per 5-1 contro la Repubblica Ceca.

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Saelemaekers marcatore in Croazia-Belgio

Tra le fila dei Diavoli Rossi, Alexis Saelemaekers dovrebbe partire dal primo minuto. L’esterno belga è stato uno degli uomini più utilizzati da Massimiliano Allegri nel corso della stagione, collezionando 35 presenze impreziosite da 3 gol e 3 assist, l’ultimo dei quali arrivato nella sconfitta contro il Cagliari nell’ultima giornata di campionato. Ora il classe '99 rossonero è pronto a mettersi in mostra anche con la sua nazionale, con cui ha già totalizzato 23 presenze, mettendo a referto 2 reti e 6 assist.

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