Quote risultato esatto Milan Cagliari

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Il Milan con la vittoria contro il Genoa si avvicina all'obiettivo della qualificazione in Champions League. Discorso ancora apertissimo, ma che i rossoneri hanno la possibilità di chiudere battendo il Cagliari, senza dover fare calcoli. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Cagliari, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Cagliari.

Pronostico risultato esatto Milan Cagliari: 1-0 6.75 info 6.20 info 7.00 info 6.75 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan Cagliari il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Cagliari più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 2-0. Esito che tiene conto della differenza di valori in campo e di motivazioni, con i sardi che nell'ultimo turno di campionato hanno certificato la permanenza in Serie A. Milan che nelle 18 partite giocate in casa in questo campionato non ha mai vinto con questo risultato.

Pronostico risultato esatto Milan-Cagliari: 2-0 5.80 info 5.35 info 5.70 info 5.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan-Cagliari, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Cagliari è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è molto giocata la combo che contempla il successo del Milan con più di un gol di scarto: 2-0/3-0.

Milan-Cagliari risultato esatto: 2-0/3-0 2.70 info 2.85 info 2.70 info 2.95 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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