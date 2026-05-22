Quote risultato esatto Milan Cagliari
Il Milan con la vittoria contro il Genoa si avvicina all'obiettivo della qualificazione in Champions League. Discorso ancora apertissimo, ma che i rossoneri hanno la possibilità di chiudere battendo il Cagliari, senza dover fare calcoli. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Cagliari, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Cagliari.
|6.75
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|6.20
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|7.00
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|6.75
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|fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito
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Quote risultato esatto Milan Cagliari il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Cagliari più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 2-0. Esito che tiene conto della differenza di valori in campo e di motivazioni, con i sardi che nell'ultimo turno di campionato hanno certificato la permanenza in Serie A. Milan che nelle 18 partite giocate in casa in questo campionato non ha mai vinto con questo risultato.
|5.80
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|5.35
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|5.70
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|5.80
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Quote risultato esatto Milan-Cagliari, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Cagliari è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è molto giocata la combo che contempla il successo del Milan con più di un gol di scarto: 2-0/3-0.
|2.70
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|2.85
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|2.70
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|2.95
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