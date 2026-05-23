Pronostico Milan-Cagliari, da 29 anni a San Siro non c'è storia. Occhio al precedente 2021
La vittoria contro il Genoa rimette il Milan in una posizione di forza nella corsa alla Champions League, con i rossoneri che hanno il destino in mano. Superata la Juventus, davanti alla Roma negli scontri diretti, la squadra di Massimiliano Allegri ha l'ultimo ostacolo, rappresentato da un Cagliari che è sì già salvo ma che in passato in condizioni analoghe ha imposto il pari ai rossoneri. Quindi attenzione alla sfida di San Siro.
Pronostico Milan Cagliari, la sfida ai raggi X
Milan arrivato alla giornata conclusiva stanco e in difficoltà. La vittoria di Genova ha ridato ossigeno a una squadra che negli ultimi due mesi ha sperperato un vantaggio considerevole sulle avversarie. Basti vedere il cammino a San Siro, con i rossoneri che hanno ottenuto un punto nelle ultime tre partite. Difesa rivedibile, con 8 gol incassati nelle 4 partite più recenti davanti al proprio pubblico. Cagliari che ha alternato i tre segni in schedina nelle ultime tre partite. Il trend della squadra di Fabio Pisacane in trasferta è piuttosto modesto: 3 vittorie su 18 partite, l'ultima ottenuta a Firenze il 18 gennaio. Il pari di Bologna di due settimane fa ha interrotto una striscia di 3 ko consecutivi lontano dalla Sardegna. Ultimo gol fuori casa un mese e mezzo fa, nel ko contro il Sassuolo per 2-1.
Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" è quotata fino a un massimo di 2.25, decisamente più alto del "no goal" che si ferma fino a 1.68 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Over 2.5 che arriva fino a 1.73 volte la posta, mentre l'Under 2.5 si spinge fino a 2.05.
|Bookmaker
|standard
|new
|1.05
|1.05
|info
|1.04
|1.04
|info
|1.05
|1.05
|info
|1.05
|8.00
|info
|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
Milan Cagliari, le ultime notizie
Allegri ritrova Leao, Saelemaekers ed Estupinan che hanno scontato il loro turno di squalifica. Possibile che il tecnico si giochi la carta Modric, magari a partita in corso. Grande dubbio su quale sarà il tandem d'attacco, con Nkunku che è il favorito per una maglia da titolare, visto il rendimento recente. Cagliari senza Felici, Idrissi, Pavoletti e Mazzitelli. I sardi, già salvi, potrebbero fare anche qualche esperimento valutando qualche giovane. Rientra in difesa Zé Pedro.
Pronostico Milan-Cagliari, i precedenti
Confronto numero 195 fra le due squadre con il Milan vincente in 55 occasioni contro le 9 del Cagliari e 30 pareggi. Cagliari che non vince a San Siro da giugno 1997, 0-1 con rete di Muzzi. Da allora non c'è mai stata storia con 19 vittorie del Milan e 3 pareggi. Attenzione alla sfida del 16 maggio 2021: il Milan aveva bisogno di una vittoria per andare in Champions, il Cagliari aveva appena avuto la certezza di essere salvo. Eppure finì con un terribile 0-0 che costrinse il Diavolo a giocarsi tutto all'ultima giornata.
Nkunku marcatore in Milan-Cagliari: il francese tra i pochi a salvarsi nelle ultime settimane
Il crollo del Milan degli ultimi due mesi ha messo in evidenza una crisi del reparto offensivo, con quasi tutti i suoi interpreti incapace di trovare la via del gol. Da un paio di settimane, però, c'è Christopher Nkunku che è riuscito a sbloccarsi, segnando sia contro l'Atalanta che aprendo le marcature contro il Genoa. Il francese è tra i pochi che sta facendo buone cose e su di lui sono riposte grandi speranze per l'ultima giornata.
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