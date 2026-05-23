Pronostico Milan-Cagliari, da 29 anni a San Siro non c'è storia. Occhio al precedente 2021

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La vittoria contro il Genoa rimette il Milan in una posizione di forza nella corsa alla Champions League, con i rossoneri che hanno il destino in mano. Superata la Juventus, davanti alla Roma negli scontri diretti, la squadra di Massimiliano Allegri ha l'ultimo ostacolo, rappresentato da un Cagliari che è sì già salvo ma che in passato in condizioni analoghe ha imposto il pari ai rossoneri. Quindi attenzione alla sfida di San Siro.

Pronostico Milan Cagliari, la sfida ai raggi X

Milan arrivato alla giornata conclusiva stanco e in difficoltà. La vittoria di Genova ha ridato ossigeno a una squadra che negli ultimi due mesi ha sperperato un vantaggio considerevole sulle avversarie. Basti vedere il cammino a San Siro, con i rossoneri che hanno ottenuto un punto nelle ultime tre partite. Difesa rivedibile, con 8 gol incassati nelle 4 partite più recenti davanti al proprio pubblico. Cagliari che ha alternato i tre segni in schedina nelle ultime tre partite. Il trend della squadra di Fabio Pisacane in trasferta è piuttosto modesto: 3 vittorie su 18 partite, l'ultima ottenuta a Firenze il 18 gennaio. Il pari di Bologna di due settimane fa ha interrotto una striscia di 3 ko consecutivi lontano dalla Sardegna. Ultimo gol fuori casa un mese e mezzo fa, nel ko contro il Sassuolo per 2-1.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" è quotata fino a un massimo di 2.25, decisamente più alto del "no goal" che si ferma fino a 1.68 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Over 2.5 che arriva fino a 1.73 volte la posta, mentre l'Under 2.5 si spinge fino a 2.05.

Pronostico Milan-Cagliari: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.05 1.05 info 1.04 1.04 info 1.05 1.05 info 1.05 8.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Milan Cagliari, le ultime notizie

Allegri ritrova Leao, Saelemaekers ed Estupinan che hanno scontato il loro turno di squalifica. Possibile che il tecnico si giochi la carta Modric, magari a partita in corso. Grande dubbio su quale sarà il tandem d'attacco, con Nkunku che è il favorito per una maglia da titolare, visto il rendimento recente. Cagliari senza Felici, Idrissi, Pavoletti e Mazzitelli. I sardi, già salvi, potrebbero fare anche qualche esperimento valutando qualche giovane. Rientra in difesa Zé Pedro.

Pronostico Milan-Cagliari, i precedenti

Confronto numero 195 fra le due squadre con il Milan vincente in 55 occasioni contro le 9 del Cagliari e 30 pareggi. Cagliari che non vince a San Siro da giugno 1997, 0-1 con rete di Muzzi. Da allora non c'è mai stata storia con 19 vittorie del Milan e 3 pareggi. Attenzione alla sfida del 16 maggio 2021: il Milan aveva bisogno di una vittoria per andare in Champions, il Cagliari aveva appena avuto la certezza di essere salvo. Eppure finì con un terribile 0-0 che costrinse il Diavolo a giocarsi tutto all'ultima giornata.

Nkunku marcatore in Milan-Cagliari: il francese tra i pochi a salvarsi nelle ultime settimane

Il crollo del Milan degli ultimi due mesi ha messo in evidenza una crisi del reparto offensivo, con quasi tutti i suoi interpreti incapace di trovare la via del gol. Da un paio di settimane, però, c'è Christopher Nkunku che è riuscito a sbloccarsi, segnando sia contro l'Atalanta che aprendo le marcature contro il Genoa. Il francese è tra i pochi che sta facendo buone cose e su di lui sono riposte grandi speranze per l'ultima giornata.



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