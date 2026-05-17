Genoa-Milan quote marcatore

vedi letture

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Milan sfida il Genoa in una partita valida per la 37ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per mantenere la posizione Champions, dopo aver visto annullato il divario sulla Roma, con la Juventus che è già passata davanti.

Rabiot marcatore in Genoa Milan: la sua firma sulle ultime gioie

In una situazione così complicata, è necessario aggrapparsi ai giocatori di maggiore esperienza e carisma. E Adrien Rabiot è fra gli elementi più importanti del Milan. Non a caso ci sono grandi differenze tra quando c'è e quando manca. Rabiot è anche l'autore del gol decisivo contro il Verona, ultima gioia in campionato datata 19 aprile. E anche la vittoria precedente, contro il Torino, porta la sua firma.

Pronostico marcatore Genoa Milan: RABIOT 4.25 info 5.00 info 4.10 info 3.95 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 3.007 euro, con 5€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pavlovic marcatore in Genoa-Milan: il serbo ha il gol facile

In un Milan che sta affrontando la crisi degli attaccanti, bisogna ricorrere all'aiuto dagli altri reparti. Strahinja Pavlovic ha fin qui segnato 5 reti, solo uno in meno di Nkunku ma quattro in più dell'accoppiata Fullkrug-Gimenez. Anche contro l'Atalanta, mentre l'attacco faticava a sfondare, ci ha pensato lui con un colpo di testa a dare un senso ai minuti finali di gara. Il Milan si aggrappa come non mai al centrale serbo.

Scommesse marcatore Genoa-Milan: PAVLOVIC SEGNA 9.00 info 9.75 info 9.00 info 9.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nkunku marcatore in Genoa-Milan: il francese tra i pochi a salvarsi contro l'Atalanta

Con Rafa Leao squalificato e le condizioni di Pulisic da verificare, gli occhi sono su Christopher Nkunku. Il francese è stato fra le pochissime note positive nella pessima partita contro l'Atalanta. Suo il gol su rigore che ha riacceso gli ultimi secondi di gara. 6 reti segnate in campionato per lui, che si è sbloccato dopo un digiuno di tre mesi.

Genoa Milan pronostico: NKUNKU MARCATORE 2.48 info 2.67 info 2.40 info 2.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan