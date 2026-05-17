Genoa-Milan quote marcatore
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Milan sfida il Genoa in una partita valida per la 37ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per mantenere la posizione Champions, dopo aver visto annullato il divario sulla Roma, con la Juventus che è già passata davanti.
Rabiot marcatore in Genoa Milan: la sua firma sulle ultime gioie
In una situazione così complicata, è necessario aggrapparsi ai giocatori di maggiore esperienza e carisma. E Adrien Rabiot è fra gli elementi più importanti del Milan. Non a caso ci sono grandi differenze tra quando c'è e quando manca. Rabiot è anche l'autore del gol decisivo contro il Verona, ultima gioia in campionato datata 19 aprile. E anche la vittoria precedente, contro il Torino, porta la sua firma.
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Pavlovic marcatore in Genoa-Milan: il serbo ha il gol facile
In un Milan che sta affrontando la crisi degli attaccanti, bisogna ricorrere all'aiuto dagli altri reparti. Strahinja Pavlovic ha fin qui segnato 5 reti, solo uno in meno di Nkunku ma quattro in più dell'accoppiata Fullkrug-Gimenez. Anche contro l'Atalanta, mentre l'attacco faticava a sfondare, ci ha pensato lui con un colpo di testa a dare un senso ai minuti finali di gara. Il Milan si aggrappa come non mai al centrale serbo.
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Nkunku marcatore in Genoa-Milan: il francese tra i pochi a salvarsi contro l'Atalanta
Con Rafa Leao squalificato e le condizioni di Pulisic da verificare, gli occhi sono su Christopher Nkunku. Il francese è stato fra le pochissime note positive nella pessima partita contro l'Atalanta. Suo il gol su rigore che ha riacceso gli ultimi secondi di gara. 6 reti segnate in campionato per lui, che si è sbloccato dopo un digiuno di tre mesi.
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