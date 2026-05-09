Pronostico Milan-Atalanta, orobici indigesti al Diavolo. Ultima gioia rossonera nel 2023

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La sconfitta contro il Sassuolo è un campanello d'allarme per il Milan, che pur conservando 3 punti di vantaggio sul quinto posto deve iniziare a preoccuparsi. In questo sciagurato girone di ritorno, la squadra di Massimiliano Allegri ha dilapidato un enorme vantaggio sulla concorrenza, riaprendo i giochi sulla qualificazione in Champions. Per questo contro l'Atalanta sarà necessario vincere, per mantenere a distanza di sicurezza le insegruitrici.

Pronostico Milan Atalanta, la sfida ai raggi X

Stato di forma pessimo per le due squadre. Da aprile a oggi il Milan ha vinto una sola partita, peraltro di misura contro il Verona penultimo in classifica. Inquietante il dato sui gol segnati, appena uno, di Rabiot al "Bentegodi". Tutto questo in cinque partite. Limitandoci alle partite giocate a San Siro notiamo che le ultime reti segnate risalgono al 21 marzo, nel 3-2 contro il Torino. Poi uno 0-3 contro l'Udinese e lo 0-0 contro la Juventus. Quattro partite di fila senza vincere per l'Atalanta, che sa già di non poter partecipare alla prossima Champions League e che ha di fatto compromesso anche la partecipazione all'Europa League. Deludente anche il cammino in trasferta dove gli orobici hanno vinto solo una volta nelle ultime 5 paritte lontano da Bergamo, uno 0-3 sul campo del Lecce. E in queste cinque partite ha sempre incassato almeno un gol.

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Milan Atalanta, le ultime notizie

Allegri dovrà ridisegnare la difesa, a seguito della squalifica di Tomori. Presumibilmente vedremo De Winter al posto dell'inglese. Con Modric infortunato, è da capire chi erediterà la cabina di regia, considerando la prova non all'altezza di Jashari nell'ultimo turno. Da capire se il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, riproporrà il doppio centravanti visto col Genoa: l'accoppiata Scamacca-Krstovic non ha funzionato e lo scenario più probabile è il ritorno al 3-4-2-1.

Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti

Confronto numero 150 fra le due squadre con il Milan vincente in 69 occasioni contro le 31 dell'Atalanta e 49 pareggi. Orobici che hanno migliorato la propria statistica negli ultimi anni che li visti imbattuti in 6 partite, 4 delle quali usciti da vincitori. Milan che non vince da febbraio 2023, 2-0 con autorete di Musso e gol di Messias. Le partite a San Siro sono soprattutto da Under 2.5: dal 2015 solo in 3 partite su 12 si sono segnate almeno 3 reti.

Leao marcatore in Milan-Atalanta: c'è bisogno del talento principale

Fari puntati su Rafa Leao. Non trova il gol dal 1° marzo, partita contro la Cremonese. Ma è pur sempre il giocatore che può tirar fuori il coniglio dal cilindro. In 12 precedenti contro l'Atalanta, il portoghese ha segnato 3 volte. E quando ha segnato, il Milan ha sempre portato a casa il risultato. Il più pesante, quello del 15 maggio 2022, dove i rossoneri vinsero 2-0 a San Siro in una partita decisiva nella corsa allo scudetto, poi vinto dal Diavolo.

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