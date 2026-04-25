Pronostico Milan-Juventus, le ultime sfide a San Siro sempre da Under 2.5

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La vittoria striminzita sul campo del Verona ha dato respiro al Milan nella corsa Champions. La distanza è ancora rassicurante, ma il trend recente preoccupa e ora arriva la sfida verità, quella che non si può sbagliare: a San Siro arriva la Juventus, partita valida per la 34ª giornata. Vincere chiuderebbe virtualmente ogni discorso e in ogni caso è fondamentale non perdere.

Pronostico Milan Juventus, la sfida ai raggi X

Stato di forma differente tra le due squadre, col Milan che ha perso 3 delle ultime 5 partite e la Juve che dal ko contro il Como del 21 febbraio ha cambiato marcia: 5 vittorie e 2 pareggi nelle successive 8 partite. Impressiona soprattutto la solidità difensiva dei bianconeri, che in quelle sette partite hanno mantenuto la porta inviolata in 5 occasioni, fra cui le ultime 3. Milan che in questo campionato ha perso 3 volte a San Siro, tra cui la più recente contro l'Udinese per 0-3. Juventus sconfitta 5 volte in trasferta ma reduce da due vittorie consecutive per 0-1.



Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.70 volte la puntata, più probabile del "no goal" che si spinge fino a 2.20 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Under 2.5 che arriva fino a 1.88 volte la posta, mentre l'Over 2.5 arriva a 1.98 la puntata.

Milan Juventus, le ultime notizie

Allegri potrebbe riproporre alcuni cambi rispetto alla partita di Verona: Saelemaekers è pronto a riprendersi una maglia da titolare, ballottaggio in mediana fra Ricci e Fofana. Davanti da valutare la conferma del tandem Leao-Pulisic che non sta portando ultimamente a grandi risultati. Spalletti che deve valutare le condizioni di Khephren Thuram e Kenan Yildiz. Curiosità per quel che riguarda l'attacco: Jonathan David ha segnato contro il Bologna, ma verrà confermato? Occhio a Boga.

Pronostico Milan-Juventus, i precedenti

Confronto numero 230 fra le due squadre con il Milan vincente in 66 occasioni contro le 89 della Juventus. Sono 74 invece i pareggi. Le ultime partite a San Siro hanno evidenziato la tendenza a segnare poco: mai un Over 2.5 nelle 4 partite più recenti con una vittoria a testa e due pareggi per 0-0, Per ritrovare un po' di spettacolo dobbiamo risalire al gennaio 2021 con la Juventus vincente per 1-3. Spalletti in vantaggio su Allegri negli scontri diretti: 6 vittorie a 5 con 4 pareggi.

Rabiot marcatore in Milan-Juventus: occhio alla legge dell'ex

Fari puntati su Adrien Rabiot: cinque anni alla Juventus, 212 presenze e 22 reti, un campionato e due Coppa Italia vinte. Oggi è il pilastro del centrocampo del Milan. All'andata a Torino ha forse pagato un po' d'emozione, ma è inevitabile pensare a lui come protagonista della sfida di San Siro. Del resto la legge dell'ex nel calcio è un grande classico.

Pronostico Milan-Juventus: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.02 1.02 info 1.01 10.00 info 1.01 1.01 info 1.01 1.01 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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