Milan-Cagliari quote marcatore

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Dopo la vittoria contro il Genoa, il Milan sfida il Cagliari in una partita valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per mantenere la posizione Champions, dopo aver superato alla penultima curva la Juventus.

Rabiot marcatore in Milan Cagliari: il francese è il leader che serve nei momenti che contano

In una situazione così complicata, è necessario aggrapparsi ai giocatori di maggiore esperienza e carisma. E Adrien Rabiot è fra gli elementi più importanti del Milan. Non a caso ci sono grandi differenze tra quando c'è e quando manca. Nei pochi momenti lieti degli ultimi mesi, Rabiot ci ha messo la firma, come il gol decisivo contro il Verona e la rete contro il Torino, nell'ultima vittoria casalinga del Diavolo.

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Pavlovic marcatore in Milan-Cagliari: il serbo ha il gol facile

In un Milan che sta affrontando la crisi degli attaccanti, bisogna ricorrere all'aiuto dagli altri reparti. Strahinja Pavlovic ha fin qui segnato 5 reti, solo due in meno di Nkunku ma quattro in più dell'accoppiata Fullkrug-Gimenez. Sorpattutto nei corner e nelle punizioni, le sue incursioni e la sua abilità nel gioco aereo possono fare la differenza. Il Milan si aggrappa come non mai al centrale serbo.

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Nkunku marcatore in Milan-Cagliari: il francese tra i pochi a salvarsi nelle ultime settimane

Il crollo del Milan degli ultimi due mesi ha messo in evidenza una crisi del reparto offensivo, con quasi tutti i suoi interpreti incapace di trovare la via del gol. Da un paio di settimane, però, c'è Christopher Nkunku che è riuscito a sbloccarsi, segnando sia contro l'Atalanta che aprendo le marcature contro il Genoa. Il francese è tra i pochi che sta facendo buone cose e su di lui sono riposte grandi speranze per l'ultima giornata.

Milan Cagliari pronostico: NKUNKU MARCATORE 2.29 info 2.20 info 2.10 info 2.20 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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