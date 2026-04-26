Milan Juventus quote marcatore
Dopo vittoria contro il Verona, il Milan sfida la Juventus in una partita valida per la 34ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per consolidare la posizione Champions, a maggior ragione in quello che è uno scontro diretto.
Marcatore Milan Juventus, Leao resta l'uomo più pericoloso
Contro il Verona ha servito l'assist decisivo per Rabiot, mentre il gol manca dal 1° marzo. Il rendimento di Leao è molto chiacchierato, ma alla fine il portoghese resta il giocatore che può tirar fuori il coniglio dal cilindro. Certo, il bilancio contro la Juve non lo vede particolarmente prolifico: 13 partite giocate, un gol che risale a luglio 2020, in una clamorosa rimonta dei rossoneri, che passarono dall'essere sotto 0-2 alla vittoria per 4-2.
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Pulisic marcatore in Milan Juventus: cercasi primo gol nel 2026
Non è un caso se il Milan del 2026 ha iniziato a calare nelle prestazioni. Con l'anno nuovo Christian Pulisic ha smesso di segnare. Ultima gioia contro l'Hellas Verona il 28 dicembre. Da allora un digiuno lungo 15 partite. Nelle 6 partite giocate contro la Juventus, Pulisic ha segnato un gol, piuttosto pesante, nella semifinale di Supercoppa Italiana del gennaio 2025: il suo rigore permise ai rossoneri di pareggiare momentaneamente la partita, prima che un'autorete di Gatti consegnasse al Diavolo la vittoria.
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Rabiot marcatore in Milan-Juventus: occhio alla legge dell'ex
Fari puntati su Adrien Rabiot: cinque anni alla Juventus, 212 presenze e 22 reti, un campionato e due Coppa Italia vinte. Oggi è il pilastro del centrocampo del Milan. All'andata a Torino ha forse pagato un po' d'emozione, ma è inevitabile pensare a lui come protagonista della sfida di San Siro. Del resto la legge dell'ex nel calcio è un grande classico.
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