Milan Juventus quote marcatore

vedi letture

Dopo vittoria contro il Verona, il Milan sfida la Juventus in una partita valida per la 34ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per consolidare la posizione Champions, a maggior ragione in quello che è uno scontro diretto.

Marcatore Milan Juventus, Leao resta l'uomo più pericoloso

Contro il Verona ha servito l'assist decisivo per Rabiot, mentre il gol manca dal 1° marzo. Il rendimento di Leao è molto chiacchierato, ma alla fine il portoghese resta il giocatore che può tirar fuori il coniglio dal cilindro. Certo, il bilancio contro la Juve non lo vede particolarmente prolifico: 13 partite giocate, un gol che risale a luglio 2020, in una clamorosa rimonta dei rossoneri, che passarono dall'essere sotto 0-2 alla vittoria per 4-2.

Pronostico marcatore Milan Juventus: LEAO 2.87 info 3.00 info 3.25 info 3.20 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulisic marcatore in Milan Juventus: cercasi primo gol nel 2026

Non è un caso se il Milan del 2026 ha iniziato a calare nelle prestazioni. Con l'anno nuovo Christian Pulisic ha smesso di segnare. Ultima gioia contro l'Hellas Verona il 28 dicembre. Da allora un digiuno lungo 15 partite. Nelle 6 partite giocate contro la Juventus, Pulisic ha segnato un gol, piuttosto pesante, nella semifinale di Supercoppa Italiana del gennaio 2025: il suo rigore permise ai rossoneri di pareggiare momentaneamente la partita, prima che un'autorete di Gatti consegnasse al Diavolo la vittoria.

Scommesse marcatore Milan-Juventus: PULISIC SEGNA 3.50 info 2.90 info 2.95 info 3.05 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Rabiot marcatore in Milan-Juventus: occhio alla legge dell'ex

Fari puntati su Adrien Rabiot: cinque anni alla Juventus, 212 presenze e 22 reti, un campionato e due Coppa Italia vinte. Oggi è il pilastro del centrocampo del Milan. All'andata a Torino ha forse pagato un po' d'emozione, ma è inevitabile pensare a lui come protagonista della sfida di San Siro. Del resto la legge dell'ex nel calcio è un grande classico.

Milan Juventus pronostico: RABIOT MARCATORE 5.00 info 5.20 info 5.00 info 5.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan