Verona Milan quote marcatore

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Dopo sconfitta contro l'Udinese, il Milan sfida il Verona in una partita valida per la 33ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per consolidare la posizione Champions, in virtù soprattutto degli scontri diretti che li attenderanno da qui a fine stagione.

Marcatore Verona Milan, Nkunku si è sbloccato proprio contro gli scaligeri

I primi mesi di Christopher Nkunku al Milan sono stati complicati. Complice l'equivoco tattico in cui è capitato e il prezzo del cartellino pagato dal club. E prima della gara d'andata contro il Verona, le voci di una cessione immediata del giocatore erano insistenti. Il francese era stato di fatto bocciato. Poi, la partita del 28 dicembre contro l'Hellas a San Siro: segna due gol. E la sua storia al Milan cambia. Segnerà altre tre reti nelle successive 5 partite, prima di fermarsi anche lui come tutti gli attaccanti rossoneri. A secco dal 3 febbraio, è chiamato al riscatto.

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Pavlovic marcatore in Verona-Milan: il serbo segna quanto gli attaccanti rossoneri

Quattro reti segnate in 28 partite di campionato, numeri importanti per Pavlovic alla sua seconda stagione al Milan. Numeri importanti per un difensore, che ha segnato più dei compagni di squadra Fullkrug e Gimenez, che di mestiere dovrebbero essere coloro che garantiscono i gol. È stato decisivo contro la Roma e la Cremonese, ha fatto un eurogol contro il Torino. E in un periodo di enorme difficoltà delle punte, il centrale ex Salisburgo potrebbe essere la soluzione.

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Pulisic marcatore in Verona-Milan: l'ultimo gol dello statunitense proprio contro gli scaligeri

Non è un caso se il Milan del 2026 ha iniziato a calare nelle prestazioni. Con l'anno nuovo Christian Pulisic ha smesso di segnare. Ultima gioia proprio contro l'Hellas, a San Siro, nella partita d'andata datata 28 dicembre. Da allora un digiuno lungo 14 partite. Nelle 4 partite giocate contro il Verona, Pulisic ha segnato anche nel marzo 2024, partita vinta per 1-3 nonché una delle migliori partite stagionali di quel Milan targato Stefano Pioli.

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