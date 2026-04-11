Milan Udinese quote marcatore
Dopo sconfitta contro il Napoli, il Milan sfida l'Udinese in una partita valida per la 32ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per consolidare la posizione Champions, in virtù soprattutto degli scontri diretti che li attenderanno da qui a fine stagione.
Marcatore Milan Udinese, Rabiot imprescindibile in campo. Troverà anche il gol
C'è un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot. Col francese in campo la media punti dei rossoneri è di 2.38. Senza, un misero 1,44. Cinque reti segnate e cinque assist, logico aspettarsi da lui anche un ruolo da protagonista in una partita importante per il Milan anche nella corsa Champions. I suoi precedenti contro l'Udinese non sono troppo esaltanti, almeno sotto il profilo realizzativo: un gol segnato in 10 precedenti.
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Leao marcatore in Milan-Udinese: il portoghese deve tornare a reagire
Dopo aver saltato la sfida contro il Torino, gli impegni con la nazionale e aver giocato gli ultimi 10 minuti contro il Napoli, Rafa Leao è atteso come protagonista, possibilmente da titolare, contro l'Udinese. Non segna dal 1° marzo contro la Cremonese e manca tantissimo il suo apporto in zona gol. Friulani sfidati in 10 occasioni, appena 2 le reti segnate, l'ultima però è recente, lo scorso 11 aprile quando il Milan allenato da Sergio Conceiçao vinse al Bluenergy Stadium per 0-4.
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Pulisic marcatore in Milan Udinese. Lo statunitense è stato il mattatore all'andata
Ultima gioia personale il 28 dicembre, quando trovò la rete contro il Verona, Christian Pulisic è atteso come uno dei protagonisti di questa sfida. L'americano è stato decisivo all'andata segnando due reti e servendo un assist nello 0-3 finale. Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, Capitan America è un giocatore che può sempre tirar fuori il coniglio dal cilindro, specie nelle partite importanti come questa.
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