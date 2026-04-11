Milan Udinese quote marcatore

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Dopo sconfitta contro il Napoli, il Milan sfida l'Udinese in una partita valida per la 32ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri per consolidare la posizione Champions, in virtù soprattutto degli scontri diretti che li attenderanno da qui a fine stagione.

Marcatore Milan Udinese, Rabiot imprescindibile in campo. Troverà anche il gol

C'è un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot. Col francese in campo la media punti dei rossoneri è di 2.38. Senza, un misero 1,44. Cinque reti segnate e cinque assist, logico aspettarsi da lui anche un ruolo da protagonista in una partita importante per il Milan anche nella corsa Champions. I suoi precedenti contro l'Udinese non sono troppo esaltanti, almeno sotto il profilo realizzativo: un gol segnato in 10 precedenti.

Pronostico marcatore Milan Udinese: RABIOT 3.90 info 3.80 info 4.00 info 3.75 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leao marcatore in Milan-Udinese: il portoghese deve tornare a reagire

Dopo aver saltato la sfida contro il Torino, gli impegni con la nazionale e aver giocato gli ultimi 10 minuti contro il Napoli, Rafa Leao è atteso come protagonista, possibilmente da titolare, contro l'Udinese. Non segna dal 1° marzo contro la Cremonese e manca tantissimo il suo apporto in zona gol. Friulani sfidati in 10 occasioni, appena 2 le reti segnate, l'ultima però è recente, lo scorso 11 aprile quando il Milan allenato da Sergio Conceiçao vinse al Bluenergy Stadium per 0-4.

Scommesse marcatore Milan-Udinese: LEAO SEGNA 2.10 info 2.00 info 2.20 info 2.05 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulisic marcatore in Milan Udinese. Lo statunitense è stato il mattatore all'andata

Ultima gioia personale il 28 dicembre, quando trovò la rete contro il Verona, Christian Pulisic è atteso come uno dei protagonisti di questa sfida. L'americano è stato decisivo all'andata segnando due reti e servendo un assist nello 0-3 finale. Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, Capitan America è un giocatore che può sempre tirar fuori il coniglio dal cilindro, specie nelle partite importanti come questa.

Milan Udinese pronostico: PULISIC MARCATORE 2.15 info 2.10 info 2.20 info 2.15 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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